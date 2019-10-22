"Россети Северный Кавказ" обеспечил электроснабжением микрорайон на 100 семей в КБР

НАЛЬЧИК, 22 октября. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" построила новую подстанцию для будущего микрорайона в одном из сел Чегемского района Кабардино-Балкарии (КБР), где будут проживать 100 многодетных семей, сообщила во вторник пресс-служба АО "Каббалкэнерго".

"Сегодня состоялась торжественная сдача нового электросетевого объекта, построенного компанией "Россети Северный Кавказ" в поселке Каменка Кабардино-Балкарии в рамках инвестиционной программы филиала "Каббалкэнерго". В 2019 году в поселке спроектировали новый микрорайон - более 100 земельных участков получили многодетные семьи. Для того чтобы они могли начать строительство и обустроиться, необходимо было провести электричество", - говорится в сообщении.

После обращения жителей нового микрорайона в Чегемские районные электросети филиала "Каббалкэнерго", энергетики получили технические условия по строительству линии электропередачи и подвода ее к каждому домохозяйству. "В короткие сроки энергетики построили 2,5 км высоковольтной линии, установили 68 железобетонных опор. По основной линии проложен самоизолирующий провод СИП, защищенный от воздействия внешних погодных и технологических факторов, установлена трансформаторная подстанция 160 кВт", - уточнили в компании.

Чегемский район Кабардино-Балкарской Республики на сегодняшний день электрифицирован полностью.

АО "Каббалкэнерго" входит в группу компаний ПАО "Российские сети" и является его дочерним зависимым обществом. Начиная с 2006 года АО "Каббалкэнерго" осуществляет свою деятельность исключительно как энергосбытовая компания, границами зоны деятельности которой являются административные границы КБР.