Медведев и Арипов на встрече в Сколково обсуждают двусторонние отношения

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во вторник проводят встречу на полях форума "Открытые инновации" в Сколково.

"Я сердечно еще раз вас приветствую, спасибо, что приехали на "Открытые инновации". Это возможность пообсуждать и наши двусторонние отношения", - обратился Медведев к Арипову в начале встречи.

До этого глава российского правительства провел встречу с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, который также участвовал ранее во вторник в пленарном заседании форума. Позднее премьер-министры РФ, Белоруссии и Узбекистана, а также председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян примут участие в неформальном ужине.