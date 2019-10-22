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"Роснано" заимствовала 12 млрд рублей у коммерческих банков

Глава госкорпорации Анатолий Чубайс сообщил, что компания ведет переговоры с потенциальными инвесторами из стран Ближнего Востока по их возможному вхождению в российские нанотехнологические проекты

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роснано" заимствовала у коммерческих банков без использования государственных гарантий средства в объеме 12 млрд рублей, сообщил председатель правления АО "Роснано" и Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в интервью каналу "Россия-24" во вторник, уточнив, что эти средства позволят компании в том числе рефинансировать предыдущие кредиты.

"Мы пошли на финансовый рынок без гарантии, как обычно, а просто напрямую за заимствованиями к коммерческим банкам. Мы планировали получить около 4,5 млрд рублей в виде прямых заимствований, а в итоге рынок предложил нам больше 20 млрд [рублей]. Мы для себя решили, что 20 [млрд рублей] нам не надо, но 12 [млрд рублей] мы будем брать, существенно снизив ставку процентную, что позволяет рефинансировать кредиты", - сказал он.

Как пояснил Чубайс, это даст возможность компании снизить общий объем финансовой нагрузки.

Акционерное общество "Роснано" было создано в марте 2011 года после реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Управляет активами компании созданное в декабре 2013 года ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.

Переговоры с ближневосточными инвесторами

АО "Роснано" ведет переговоры с потенциальными инвесторами из стран Ближнего Востока, прежде всего Саудовской Аравии и королевства Бахрейн, по их возможному вхождению в российские нанотехнологические проекты, сообщил Анатолий Чубайс уже на международном форуме "Открытые инновации".

"Потенциальные арабские и китайские инвесторы сегодня занимают более активные позиции [по отношению к российским проектам], чем европейцы или американцы по совершенно понятным геополитическим причинам. Мы ведем переговоры с потенциальными партнерами из Саудовской Аравии и Бахрейна по их возможному вхождению в проекты "Роснано". Переговоры пока на ранней стадии", - сказал глава "Роснано".

Ранее Чубайс сообщил ТАСС, что "Роснано" планирует получить существенную прибыль от продажи доли в ГК "Новомет" в размере 30,76% консорциуму инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Saudi Aramco и суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF).

VIII Международный форум "Открытые инновации" проходит в Сколково 21-23 октября. Его тема - "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике". Программа включает более 150 деловых сессий с участием экспертов из почти 100 стран. Соорганизаторы форума - Министерство экономического развития РФ, правительство Москвы, фонд "Сколково", Российская венчурная компания, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, ВЭБ.РФ. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.

Участие в нацпроектах

АО "Роснано" ожидает, что до конца 2019 года правительство РФ определит, в каких национальных проектах компания примет активное участие, сообщил Чубайс.

"Мы рассчитываем, что до конца года "Роснано" получит от правительства РФ точное понимание того, в каких национальных проектах компания примет активное участие. В каждом национальном проект есть так называемые национальные цели. Мы, анализируя ситуацию в целом, видим, что в некоторых нацпроектах мы можем оказать заметное воздействие. Если, к примеру, речь идет о приросте объемов промышленного экспорта, то мы видим, что у нас по факту в прошлом году объем экспорта по портфельным компаниям составил $1 млрд", - сказал он.

В новость были внесены изменения (18:32 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
РоссияЧубайс, Анатолий Борисович
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