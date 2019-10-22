Boeing заявила о значительном прогрессе в процессе возобновления эксплуатации 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Компания Boeing добилась значительного прогресса на пути к возобновлению эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте авиапроизводителя.

Две катастрофы за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

"Boeing достигла значительного прогресса за последние несколько месяцев в обеспечении безопасного возобновления эксплуатации 737 MAX. Компания продолжает работу с Федеральным авиационным управлением США и другими авиарегуляторами в мире в процессе сертификации программного обеспечения 737 MAX и в относящихся к этому вопросов подготовки [экипажей]", - информировала компания.

Как она уточнила, система улучшения характеристик маневренности MCAS, сбой в работе которой предшествовал двум катастрофам самолетов данной серии, "оснащена тремя дополнительными слоями защиты во избежание повторения подобных инцидентов впредь". "К настоящему моменту проведено более 800 тестов и испытательных полетов [на тренажерах] с использованием обновленного программного обеспечения общей продолжительностью свыше 1,5 тыс. часов", - уточнила Boeing.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. American Airlines и многие другие перевозчики заявили, что временно не будут применять самолеты.