Государственная транспортная лизинговая компания поставит Flydubai два Boeing 737

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует поставить два самолета Boeing 737 лоукостеру Flydubai. Об этом журналистам сообщил глава ГТЛК Сергей Храмагин.

"Скоро объявим о сделке: ведем (переговоры - прим. ТАСС) с Flydubai, мы очень близко (к заключению контракта - прим. ТАСС). Там длинный процесс, мы только-только начали. Там будет (поставляться - прим. ТАСС) классический Boeing 737", - сказал он, уточнив, что речь идет о двух самолетах.

Flydubai - государственный лоукостер Объединенных Арабских Эмиратов. В авиапарк компании входят только самолеты Boeing 737 различных модификаций.