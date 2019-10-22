Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Государственная транспортная лизинговая компания поставит Flydubai два Boeing 737

В ГТЛК отметили, что стороны очень близки к контракту

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует поставить два самолета Boeing 737 лоукостеру Flydubai. Об этом журналистам сообщил глава ГТЛК Сергей Храмагин.

"Скоро объявим о сделке: ведем (переговоры - прим. ТАСС) с Flydubai, мы очень близко (к заключению контракта - прим. ТАСС). Там длинный процесс, мы только-только начали. Там будет (поставляться - прим. ТАСС) классический Boeing 737", - сказал он, уточнив, что речь идет о двух самолетах.

Flydubai - государственный лоукостер Объединенных Арабских Эмиратов. В авиапарк компании входят только самолеты Boeing 737 различных модификаций.

Теги
ОАЭРоссия
Реклама на ТАСС
Горы возможностей: регионы Северного Кавказа представили туристический потенциал в ОАЭ
Первая деловая миссия регионов СКФО в ОАЭ проходит с 18 по 22 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС