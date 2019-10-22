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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Boeing выделила $100 млн родственникам погибших и пострадавших в катастрофах 737 MAX

Как сообщили в компании, Boeing активно взаимодействует с заказчиками и авиаперевозчиками других стран мира, которые эксплуатировали самолеты данной серии

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Американская компания Boeing выделила $100 млн на обеспечение нужд родственников авиапассажиров, погибших и пострадавших в результате катастроф самолетов Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте авиапроизводителя.

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"Boeing основала фонд объемом $100 млн для обеспечения нужд семей и всех, кого коснулись эти инциденты. $50 млн отложены для фонда финансовой поддержки Boeing, предназначенного для оказания немедленной финансовой помощи семьям жертв инцидентов", - уточнила компания.

Она пояснила, что активно взаимодействует с заказчиками и авиаперевозчиками других стран мира, которые эксплуатировали самолеты данной серии. "Boeing провел 20 конференций с участием более 1,1 тыс. представителей свыше 250 организаций в мире, чтобы помочь в подготовке операторов и финансовых учреждений к возобновлению полетов. Компания также еженедельно связывается с заказчиками для обеспечения высококачественной поддержки и полной готовности к возобновлению эксплуатации, как только запрет на полеты [737 MAX] будет отменен", - добавила компания.

Теги
ЭфиопияСШАИндонезияЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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