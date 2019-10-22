В Минэнерго сообщили, что проекты ТЭК в Арктике могут получить льготы по НДПИ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Минэнерго, Минвостокразвития и Минфин договорились о поддержке проектов ТЭК в Арктике, возможно, за счет снижения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), сообщили ТАСС в пресс-службе Минэнерго.

"К настоящему времени была проведена большая совместная работа между Минэнерго, Минвостокразвития и Минфином в части обсуждения поддержки проектов в ТЭК Арктики, в том числе добычи на шельфе и суше. Развитие Арктики является приоритетом, для дальнейшей работы и привлечения капитала необходимы адекватные условия. Совместно разработанный комплекс мер позволит достичь этой цели, будет бюджетно эффективен. В этой связи снижение НДПИ - один из возможных вариантов поддержки", - отметили в министерстве.

Как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, Минэнерго, Минфин и Минвостокразвития подготовили предложения по стимулирующим мерам для реализации проектов и разработки месторождений в Арктике. Правительство обсуждает льготы для новых месторождений, СПГ-проектов, для стимулирования добычи на шельфе и для расширения на арктические проекты применения налога на добавленный доход (НДД). Позиции по этим предложениям согласованы, сказал министр.

"Сейчас нами подготовалены предложения, совместно Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерством энергетики и Минфином эти предложения подготовлены и они в принципе согласованы, - сообщил он. - Изменения подготовлены в пять законопроектов. Речь идет о льготах по новым месторождениям, по налогу на добычу полезных ископаемых и по льготам для СПГ-проектов и по добыче на шельфе. Но более конкретны мы вам скажем после совещания в правительстве, после того, как правительство примет решение".

"У нас нет разногласий (по Арктике). Все предложения, по моей информации, согласованы в рабочем порядке. В том числе и по НДД", - добавил он, заметив, что в правительстве в ближайшее время на уровне вице-премьеров будут обсуждены дополнительные стимулы для освоения Арктики.

В новость были внесены изменения (17:40 мск) - добавлены подробности.