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Горы возможностей: регионы Северного Кавказа представили туристический потенциал в ОАЭ

Первая деловая миссия регионов СКФО в ОАЭ проходит с 18 по 22 октября
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© Александр Погожев/ТАСС

ДУБАЙ, 22 октября. /ТАСС/. Участники первой миссии Северного Кавказа в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), работа которой завершается во вторник, презентовали в Дубае туристические и инвестиционные возможности регионов СКФО, а также провели переговоры с представителями компаний и органов власти ОАЭ по взаимному продвижению турпродуктов регионов, развитию туристической инфраструктуры, участию Северного Кавказа во всемирной ярмарке Global Village, передает корреспондент ТАСС.

Первая деловая миссия регионов Северного Кавказа в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), организованная фондом "Посети Кавказ" по поручению первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова, проходит в Дубае с 18 по 22 октября.

Дубай становится ближе

Двуглавый Эльбрус и небоскребы Грозного, древний Дербент и Кавказские Минеральные воды, ущелья и Северной Осетии и башенные комплексы Ингушетии, горнолыжные курорты "Архыз", "Домбай" и "Ведучи", родники и водопады - сменяют друг друга кадры презентации. В зале одного из отелей Дубая говорят о Северном Кавказе. Говорят на разных языках – на русском, английском и арабском. А еще - языком песни и танца в исполнении вокального ансамбля "Илли" из Чеченской Республики, академического ансамбля танца "Кабардинка" и фольклорно-этнографического ансамбля "Балкария" и Кабардино-Балкарской республики.

Жителей ОАЭ и одного из самых богатых городов мира - Дубая - трудно чем-то удивить, но представителям деловой миссии Северного Кавказа это, похоже, удается. Представители крупных компаний, работающих в ОАЭ, говорят о "новом уровне", на который можно вывести туризм в северокавказских регионах, развивая сотрудничество двух государств.

Деловая миссия Северного Кавказа в ОАЭ проходит вскоре после государственного визита президента РФ Владимира Путина, посетившего эту страну 15 октября. Как отметил, обращаясь к гостям презентации, вице-консул генерального представительства России в Дубае Илья Раевский, этот визит дал новый импульс для развития двустороннего партнерства.

"Только за прошедший год ОАЭ посетило более 1 млн россиян. Теперь время предложить гражданам и жителям ОАЭ воспользоваться возможностью посетить красивейшие места на планете, которые расположены на территории Северного Кавказа", - сказал Раевский.

Роад-шоу, тренировки в горах и кибер-спорт

По словам главы российского делегации, генерального директора фонда "Посети Кавказ" Станислава Аристова, в настоящее время в ОАЭ недостаточно информации о Северном Кавказе и о России в целом, однако сегодня есть хорошая возможность изменить эту ситуацию.

"Нас везде принимали открыто, говорили прямо, предлагали сотрудничество. Нам открылись многие двери, и сейчас наша задача - выйти на связь с каждым из партнеров (с которыми были проведены переговоры в ОАЭ) и определить те мероприятия, которые мы будем делать", - сказал Аристов ТАСС.

В частности, по его словам, в ходе деловой миссии были проведены переговоры с авиакомпанией Flydubai. "Мы договорились о проведении в следующем году роад-шоу - в наши регионы прилетят специалисты, чтобы проводить мастер-классы для местных туроператоров по продаже турпродуктов, включающих перелеты Flydubai. Роад-шоу пройдет в Дагестане и Минводах, в нем также примут участие представители Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии - регионов, в которых расположены горнолыжные курорты", - рассказал генеральный директор фонда.

Он также отметил, что в ходе встреч с главами департаментов туризма и спорта Дубая были достигнуты договоренности о продвижении возможностей участия во всемирной выставке EXPO-2020 в регионах Северного Кавказа, по созданию международных летних тренировочных лагерей в горных территориях СКФО, а также проведению на Северном Кавказе региональных этапов открытых чемпионатов мира по киберспорту, которые планируется проводить в Дубае.

"Я думаю, это хорошая история, и мы сможем проводить региональные этапы международного чемпионата по отдельным направлениям киберспорта с определением финалистов и организацией их участия в финале в Дубае. Мы сможем привлекать к этому не только регионы Северного Кавказа, но и юга России - сейчас соберем информацию, статистику, и до конца года сформируем наш план", - отметил Аристов.

Ранее глава фонда "Посети Кавказ" сообщал ТАСС, что в ходе деловой миссии были также достигнуты договоренности о сотрудничестве авиакомпанией Air Arabia - в том числе, специальных условиях для туроператоров, об участии компаний из ОАЭ в Кавказском инвестиционном форуме "Инвестируй в Кавказ", который пройдет в декабре, а также об участии регионов Северного Кавказа в организации культурной и деловой программы российского стенда на Expo-2020.

Северный Кавказ на всемирной ярмарке

Представители ОАЭ, в свою очередь, выразили свою заинтересованность в более детальном знакомстве с северокавказскими регионами, в том числе в их позиционировании на крупнейших международных мероприятиях, которые проводятся в Дубае. В частности, по словам представителя компании Global Village (организатор всемирной ярмарки Global Village в ОАЭ, где представлены, в том числе народные промыслы и кухня разных стран - прим. ТАСС) по развитию направления туризма в России и странах СНГ Светланы Варламовой, в следующем году планируется открыть "зону Северного Кавказа" в российском павильоне ярмарки.

"Пока это на стадии обсуждения, но я думаю, это действительно приведет к тому, что уже в следующем году мы сможем показать результат, мы на это нацелены. Этот регион (ОАЭ - прим. ТАСС) с большой любовью относится к регионам Северного Кавказа, и я уверена, что все будет так, как запланировано", - сказала Варламова ТАСС.

В ходе деловой миссии представители Северного Кавказа также посетили крупнейшие туристические объекты ОАЭ - парки развлечений Dubai Parks and Resorts, Соса-Соla Arena в Дубае, Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, приняли участие в мастер-классах и презентациях от ведущих отельеров Дубая и Шарджи, компаний-организаторов EXPO-2020 и Global Village, а также авиакомпании Air Arabia, выполняющей регулярные рейсы в Грозный.

Первая деловая миссия Северного Кавказа в ОАЭ организована фондом "Посети Кавказ", она проходит с 18 по 22 октября. В ней принимают участие 120 представителей туристической отрасли, органов исполнительной власти и экспертов в сфере туризма их всех регионов СКФО.

Теги
ОАЭРоссияСеверный КавказСКФО
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