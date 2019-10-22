Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кабардино-Балкарии с начала года собрано 10,4 млрд рублей налогов

Из них в федеральный бюджет поступило 1,8 млрд рублей, в консолидированный бюджет КБР - 7,8 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 22 октября. /ТАСС/. Налоговики Кабардино-Балкарии (КБР) перечислили в бюджет 10,4 млрд рублей с начала 2019 года, перевыполнив прогнозные показатели на 17%, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.

"Налоговыми органами Кабардино-Балкарии за 9 месяцев 2019 года обеспечено поступление платежей в бюджет РФ в размере 10,4 млрд рублей. Выполнение индикативных показателей составило 117,1%. Из них в федеральный бюджет поступило 1,8 млрд рублей, в консолидированный бюджет КБР - 7,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Поступления указаны без учета доходов от акцизов, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации пропорционально объемам розничных продаж.

Отмечается, что поступления во внебюджетные фонды по страховым взносам обеспечены в размере 6,9 млрд рублей (темп роста - 115,7%).

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
Власти Марий Эл намерены снизить госдолг к концу года до 11,9 млрд рублей
В апреле 2017 года глава региона Александр Евстифеев называл состояние республики "предбанкротным"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС