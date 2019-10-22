В Кабардино-Балкарии с начала года собрано 10,4 млрд рублей налогов

НАЛЬЧИК, 22 октября. /ТАСС/. Налоговики Кабардино-Балкарии (КБР) перечислили в бюджет 10,4 млрд рублей с начала 2019 года, перевыполнив прогнозные показатели на 17%, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.

"Налоговыми органами Кабардино-Балкарии за 9 месяцев 2019 года обеспечено поступление платежей в бюджет РФ в размере 10,4 млрд рублей. Выполнение индикативных показателей составило 117,1%. Из них в федеральный бюджет поступило 1,8 млрд рублей, в консолидированный бюджет КБР - 7,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Поступления указаны без учета доходов от акцизов, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации пропорционально объемам розничных продаж.

Отмечается, что поступления во внебюджетные фонды по страховым взносам обеспечены в размере 6,9 млрд рублей (темп роста - 115,7%).