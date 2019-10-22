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В ЦБ заявили, что временная администрация банка "Ассоциация" нашла признаки вывода активов

По данным регулятора, должностные лица банка скрывали информацию о реальном финансовом результате кредитной организации

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Временная администрация коммерческого банка "Ассоциация", у которого 29 июля была отозвана лицензия, нашла признаки вывода активов со стороны должностных лиц кредитной организации. Об этом говорится в сообщении Банка России.

"Временная администрация <...> в ходе проведения обследования банка установила, что должностными лицами банка осуществлены действия, направленные на вывод активов посредством кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ЦБ, должностные лица банка скрывали данные операции и информацию о реальном финансовом результате кредитной организации.

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) нижегородского коммерческого банка "Ассоциация" составил 1,71 млрд рублей, сообщал ранее регулятор. В сентябре следователи возбудили уголовное дело по факту фальсификаций документов финансовой отчетности руководством коммерческого банка "Ассоциация".

ЦБ РФ приказом от 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Ассоциация". Кредитная организация признала отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах в иностранном банке в размере 3,8 млрд рублей. Кроме того, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. В самом банке заявили, что со стороны сотрудника казначейства был выявлен факт мошеннических действий.

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Россия
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