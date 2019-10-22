"Ленфильм" рассчитывает на федеральную поддержку в реструктуризации долга по кредиту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Петербургская киностудия "Ленфильм" рассчитывает на поддержку со стороны федеральных властей в вопросе реструктуризации ее кредитной задолженности перед банком. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь кинокомпании Валерий Карпов.

Во вторник стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России, как следует из базы данных ведомства, потребовала заблокировать банковские счета киностудии "Ленфильм" в банке ВТБ и в Райффайзенбанке. В пресс-службе ВТБ ТАСС сообщили, что банк был вынужден произвести техническую блокировку счетов АО "Ленфильм" по требованию ФНС.

"У киностудии два счета, в банке "Райффайзен" и в банке ВТБ. В ВТБ он заблокирован в том числе и самим банком, поскольку на него выделялась кредитная линия, а с Райффайзен осуществлялись платежи в бюджет РФ. 20 июня банк ВТБ заблокировал счет в связи с выплатами по кредитной линии, соответственно, цепной реакцией стала блокировка счетов налоговой службой. Мы обратились к президенту с просьбой поддержать киностудию, ведется взаимодействие на уровне аппарата президента. Мы работаем в этом направлении, чтобы осуществить реструктуризацию задолженности по кредитной линии перед банком ВТБ и выводу предприятия из сложившейся кризисной ситуации", - сказал собеседник агентства.

По приведенным Карповым данным, задолженность киностудии перед ФНС России на данный момент составляет чуть больше 3 млн рублей. "Это задолженность текущего года, то есть 2019-го, текущие задолженности на данный момент закрываются, списываются при поступлении средств на счета киностудии", - пояснил он.

Нехватка поддержки

Представитель "Ленфильма" отметил, что киностудия испытывает нехватку финансовой поддержки, указав, что "проекты киностудии на данный момент поддерживаются только со стороны города и собственными силами киностудии". В соответствии с утвержденными в 2012 году концепцией и бизнес-планом развития "Ленфильма" предполагалось несколько направлений поддержки киностудии. В их числе - возвращение дохода от ее "золотой коллекции", которое, как рассказал Карпов, не было осуществлено в полном объеме, так как "существенную часть дохода от "золотой коллекции" получают третьи лица".

"Второе - это поддержка проектов киностудии со стороны Минкульта, которая не в полном объеме выполнялась. За пять лет киностудия получила поддержку лишь 12 проектов (из 53 заявок) на 200 млн рублей, студия же рассчитывала на поддержку не менее пяти проектов в год. С 2017 года Минкульт не поддержал ни одного проекта киностудии", - отметил представитель "Ленфильма".

По его словам, сложившаяся финансовая ситуация "негативно влияет на деятельность киностудии", в том числе "Ленфильм" не может осуществлять многие платежи, в частности, коммунальные. "На данный момент все платежи, которые поступают со стороны арендаторов и заказчиков списываются на зарплату сотрудникам и на налоговые отчисления", - добавил он.

Согласно данным СПАРК, в настоящее время у "Ленфильма" два текущих исполнительных производства по налогам и сборам на сумму свыше 7 млн рублей. В 2018 году компания заплатила 31,4 млн рублей в качестве налогов и сборов. На конец 2018 года задолженность компании по заемным средствам составляла 1,78 млрд рублей.

Киностудия "Ленфильм" ведет свою историю с 1914 года, когда был основан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. Название "Ленфильм" студия получила в 30-х годах прошлого века.