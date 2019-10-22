Эксперты рассказали о росте продаж вина и коньяка в России

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Объем розничных продаж вина в России за девять месяцев 2019 года вырос на 1,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 37,6 млн дал. Об этом ТАСС сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.

По данным экспертов, в сентябре в России было продано 4 млн дал вина, что на 0,2% ниже показателя за сентябрь 2018 года. Продажи коньяка за девять месяцев 2019 года увеличились на 5,3%, до 8,3 млн дал, за сентябрь - на 2,6%, до 937,1 тыс. дал. Продажи водки в январе - сентябре 2019 года составили 52,3 млн дал, что на 0,1% больше, чем в прошлом году. В сентябре продажи водки снизились на 2,7%, до 5,8 млн дал.

В то же время продажи шампанских и игристых вин в январе - сентябре 2019 года выросли на 0,6% и достигли 9,6 млн дал, в сентябре снизились на 2,3%, до 890 тыс. дал.

В целом, объем розничной продажи алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе - сентябре 2019 года составил 151,6 млн дал, увеличившись на 1,2%. В сентябре продано 16,2 млн дал, что на 2,3% меньше, чем в прошлом году.