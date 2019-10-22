Эксперты заверили, что запасов гречки в России достаточно

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Жителям РФ не угрожает дефицит гречневой крупы, так как регионы-лидеры по выращиванию этой культуры собрали более высокий урожай по сравнению с прошлым годом. Однако в некоторых субъектах цены на гречку начали расти из-за того, что ряд аграриев в последние годы сокращает посевные площади этой культуры, такое мнение ТАСС высказали чиновники, эксперты и представители торговых сетей.

Во вторник газета "Ведомости" сообщила, что ретейлеры начали получать уведомления от поставщиков о необходимости увеличения закупочных цен на гречку. Это подтвердили ТАСС участники рынка.

Высокая урожайность

Представители регионов РФ, которые обеспечивают гречкой практически всю страну, заявляют о том, что в этом году не будет дефицита крупы, даже несмотря на сокращение посевных площадей в последние годы в отдельных регионах. Культура в этом сезоне показала высокую урожайность. В Алтайском крае, занимающем лидирующее место в России по площадям с гречихой, уже собрано 262 тыс. тонн. Причем аграрии обработали еще не все поля, а лишь 70% территорий. Для сравнения, в прошлом году весь валовой сбор гречки на Алтае составил 233 тыс. тонн.

Как сообщили ТАСС в управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям агарного Алтайского края, за первые 8 месяцев этого года в Алтайском крае было выпущено 150,4 тыс. тонн гречневой крупы. При этом потребности населения региона не превышают 20 тыс. тонн. То есть более 85% гречки будет отгружено в другие регионы, она также пойдет на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Рекордных урожаев гречки добились и аграрии в Оренбургской области. Здесь посевная площадь по сравнению с прошлым годом сократилась почти вдвое, но валовый сбор оказался в 1,5 раза выше за счет более высокой урожайности. "Урожайность в 2019 году - 9,8 центнера с гектара, в 2018 - 5,2. Валовый сбор в 2019 году составил 26,7 тыс. тонн, в 2018 году - 18,8 тыс. тонн", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона.

По данным министерства экономического развития, промышленной политики и торговли региона, нет никаких предпосылок для роста цен на гречку. "Цена на гречку в последние две недели в Оренбургской области оставалась стабильной, на уровне 42 рублей за кг. Это средний показатель для Приволжского федерального округа", - уточнил собеседник агентства.

Цены от поставщиков

Несмотря на заявления аграриев о том, что гречки хватит всем, в ряде регионов РФ поставщики уже начали увеличивать ценник на эту крупу. В Новгородской области она подорожала на 6% с начала года. Гречка начала расти в цене и в магазинах Ульяновской области. Как сообщил ТАСС министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Михаил Семенкин, сейчас наблюдается рост цен на гречневую крупу, и об их снижении в ближайшей перспективе говорить не приходится из-за целого ряда факторов.

"На подорожание гречки влияет не только постоянный рост производственных затрат (удобрения, пестициды, горюче-смазочные материалы, цена доставки), но и то, что после рекордного урожая гречихи в 2017 году цены на крупу резко снизились. В связи с этим в основных регионах РФ, выращивающих гречиху, произошло сокращение посевов гречихи", - сказал министр, отметив, что за сентябрь крупа подорожала примерно на 4,5%. Сейчас пачка гречки в 800-900 граммов в ульяновских магазинах стоит порядка 20-30 рублей.

Более существенный рост в Орловской области, где оптовая цена подскочила почти вдвое. "Цена уже выросла: оптовая цена на сегодня от 40-45 рублей, <…> а была 25 рублей. Рост будет, и на чем он остановится, я не знаю. А в рознице - сетевые магазины, которые ставят наценку, какую хотят, и повлиять на нее производители никак не могут", - сказал ТАСС директор орловской компании "Элита" Андрей Голенков, добавив, что сейчас в регионе отмечается валовой недостаток крупы.

Дорожает гречка и на полках магазинов в Башкирии. Правда, пока это касается именно новых поставок крупы, рассказал ТАСС председатель башкирской торговой ассоциации Фарит Гиндуллин. "Цена на гречку приходит завышенной, незначительное повышение началось в конце сентября, на прошлой неделе рост цен уже составил 10-15%. При этом ажиотажа нет, сейчас в среднем цены на уровне 40-41 рубля за кг. А максимальные - 61 рубль, это как раз новая партия. С чем это связано, нам пока непонятно, будем разговаривать с поставщиками", - рассказал он.

В Минсельхозе региона ТАСС пояснили, что аграрии республики уменьшили площади гречихи, из-за перепроизводства в 2018 году. "Урожай гречихи составляет 65 тыс. тонн, этого с лихвой достаточно для потребностей региона. В прошлом году площади были выше, но из-за перепроизводства гречихи, в целом по стране, цены на нее рухнули. В России практически все, в том числе и башкирские аграрии, уменьшили площади, так как оставался даже переходящий запас зерна гречихи", - рассказали в министерстве.

В Воронежской области, где аграрии в два раза снизили площади под посевы гречихи, цены также идут вверх, демонстрируя за неделю трехпроцентный рост. Самая дорогая упаковка крупы в столице Черноземья стоит 76 рублей, самая дешевая - по цене втрое ниже. Но ажиотажа в магазинах нет, дешевую гречку никто не скупает. Как ответили на запрос ТАСС в департаменте аграрной политики Воронежской области, повышение оптовых цен на гречиху не ожидается и не планируется. Пресс-секретарь управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области Ольга Шендрик сообщила ТАСС, что обращений по росту цен на гречку не было, проверки по этому вопросу пока не проводятся.

Подорожание отменяется?

Пока жители ряда регионов раздумывают о том, стоит ли прикупить пару пачек пока еще дешевой гречки, эксперты заявляют о том, что серьезного удорожания крупы не произойдет. В УФАС России по Санкт-Петербургу заявления в СМИ о грядущем росте розничных цен назвали безответственными.

"Безответственные заявления в СМИ, нацелены на создание панических настроений среди потребителей и повышению спроса на гречневую крупу, как это было в 2014 году. Санкт-Петербургское УФАС России на постоянной основе проводит мониторинг цен на социально-значимые продукты питания в число которых входит и гречневая крупа. В настоящее время мы не видим резкого повышения розничных цен на этот продукт питания в Петербурге", - приводит пресс-служба ведомства слова врио руководителя Вячеслава Тукаева.

По данным УФАС, оптовые цены на гречку этим летом снижались. В августе крупа подешевела на 9%, и лишь к началу октября слегка прибавила в цене, показав рост в 0,9%.

Серьезного роста цен на гречневую крупу не ожидают и в Калининградской области, хотя, как сообщил ТАСС заместитель гендиректора торговой сети SPAR в Калининграде Алексей Елаев, некоторые поставщики пытаются повышать цены на продукт.

"Наша позиция понятная, мы постараемся держать цены [на гречку] более или менее ровными. Но, действительно, со стороны некоторых поставщиков наблюдается попытка повысить цены на этот продукт. Они связывают это со снижением урожайности, снижением посевных площадей и так далее. Мы видим эту тенденцию, но будем пытаться с ней бороться путем приобретения товара у тех поставщиков, которые будут держать цены на приемлемом уровне", - сказал Елаев.

По мнению представителя торговой сети, взрывного скачка цен на гречку (как это было несколько лет назад, когда цена выросла вдвое), не будет. Сейчас ее выращиванием занимаются многие хозяйства, в том числе в Калининградской области. "Сейчас о повышении даже на 50% речи не идет. Мы будем пытаться держать конкуренцию между поставщиками за цену и за потребителя", - добавил собеседник.