Минэкономразвития предложило перенести на год обязательную установку "умных" счетчиков

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития России предлагает перенести обязательную установку интеллектуальных приборов учета электроэнергии с 1 июля 2020 года на год. Об этом сообщил заместитель директора департамента госрегулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития Андрей Габов на круглом столе в Совете Федерации по вопросам цифровизации электроэнергетики.

"Предлагаем еще раз критично посмотреть на предложенные подходы формирования гарантирующих поставщиков эталонным методом, пересмотреть методику, пересмотреть те статьи, затраты, которые являются основными факторами огромного роста, и дополнительно перенести на один год требование по вводу интеллектуальных систем учета для гарантирующих поставщиков и для территориальных сетевых организаций. Если ничего не делать сейчас, это приведет либо к росту перекрестного субсидирования, либо к росту выпадающих (доходов) сетевых организаций", - сказал Габов.

Установка "умных" счетчиков обойдется гарантирующим поставщикам в 509 млрд рублей, сетевым компаниям - в 599 млрд рублей, отметил он.

При полном переходе на эталоны в 2020 году и включении амортизации приборов учета реализация программы приведет к росту выпадающих доходов сетевых организаций на 16,5 миллиарда рублей. К концу реализации мероприятий в 2035 году выпадающие доходы достигнут 51,9 млрд рублей. В случае фиксации сбытовой надбавки на уровне 2019 года и финансирования расходов на интеллектуальный учет за счет амортизации и инвестиционных программ выпадающие доходы составят от 15 до 16 млрд рублей ежегодно в 2020-2035 годах, следует из презентации Габова.

"Еще одним выходом может быть сокращение стоимости приборов учета. Сейчас все эффекты у нас посчитаны исходя из стоимости приборов учета 6,5 тыс. рублей для МКД (многоквартирные дома), 9,5 тыс. рублей - для других потребителей. Если мы сократим стоимость приборов учета в 2 раза, то выпадающих доходов сетевых компаний можно избежать", - считает Габов.