"Газпром" сократил инвестпрограмму на 2019 год на 3 млрд рублей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" утвердил новые редакции инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) компании на 2019 год, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Основные показатели инвестиционной программы не изменились по сравнению с одобренным в сентябре вариантом. "В соответствии с инвестиционной программой на 2019 год в новой редакции, общий объем освоения инвестиций составит 1 трлн 322,582 млрд рублей - на 3,142 млрд рублей меньше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2018 года", - отмечается в сообщении.

При этом по сравнению с вариантом, одобренным правлением "Газпрома" в сентябре этого года, основные показатели инвестиционной программы не изменились.

Так, на проекты капитального строительства выделено 962,234 млрд рублей (снижение на 0,786 млрд рублей), на приобретение в собственность внеоборотных активов - 180,493 млрд рублей (рост на 28,988 млрд рублей). Объем долгосрочных финансовых вложений запланирован в размере 179,856 млрд рублей (снижение на 31,345 млрд рублей).

В компании поясняют, что корректировка параметров инвестпрограммы текущего года связана с оптимизацией портфеля инвестиционных проектов. Утвержденный в новой редакции бюджет на 2019 год обеспечит покрытие обязательств компании без дефицита, в полном объеме, подчеркнули в "Газпроме".

Основные инвестиции "Газпрома", включенные в инвестпрограмму на 2019 год, предусмотрены для финансирования всех стратегически важных проектов компании.

В их числе - развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и востоке РФ, газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России, строительство газопровода "Сила Сибири" и второго пускового комплекса газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток, реализация проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Как сообщал бывший заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов, после 2019 года компания планирует сокращать инвестиционную программу.

В новость были внесены изменения (19:10 мск) - добавлены подробности.