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США еще на полгода продлили приостановку санкций в отношении ряда белорусских компаний

Речь идет о компаниях "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим", "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк Стекловолокно"

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Министерство финансов США во вторник объявило об продлении частичной приостановки действия санкций в отношении ряда крупных белорусских компаний еще на полгода - до 26 апреля 2021 года.

Решение распространяется на рестрикции в отношении компаний "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и ее американского филиала, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк Стекловолокно".

Согласно документу, распространенному управлением по контролю над иностранными активами Минфина США, "все операции, запрещенные президентским указом 13405" от 16 июня 2006 года о введении санкций против этих компаний, а также их дочерних предприятий и активов, принадлежащих им более чем наполовину, "разрешаются, если не подпадают под особо оговоренные исключения".

Исключения, как пояснил Минфин, состоят в том, что любая собственность и активы указанных компаний "остаются блокированными и не могут быть переданы, выплачены, экспортированы, изъяты или как-либо иначе использованы". Кроме того, при посредничестве указанных компаний запрещены прямые или косвенные сделки с другими лицами, находящимися под американскими санкциями.

Американцам, вступающим в деловые отношения с перечисленными белорусскими компаниями, придется подробно отчитываться перед Госдепартаментом о таких сделках или пакетах сделок на общую сумму более $50 тыс. В документе указано, какие сведения должна содержать подобная отчетность.

США ввели санкции против Белоруссии в 2006 году, однако в октябре 2015 года действие этих ограничительных мер в отношении ряда белорусских компаний было частично приостановлено. Это решение неоднократно продлевалось, в последний раз это было сделано в октябре 2018 года. Тогда приостановку санкций продлили на год - до 25 октября текущего года.

Теги
БелоруссияСША
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