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В Госдуме рекомендуют МЭР не превышать уровня инфляции при расчете ЕНВД для малого бизнеса

Соответствующий проект постановления будет рассмотрен на заседании нижней палаты парламента 23 октября

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендует Министерству экономического развития РФ использовать данные об изменении потребительских цен в размере, не превышающем уровня инфляции, при расчете коэффициента для уплаты Единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Об этом говорится в тексте подготовленного комитетом проекта постановления о принятии проекта бюджета на 2020 год в первом чтении.

Проект постановления будет рассмотрен на заседании Госдумы 23 октября вместе с проектом бюджета. "Министерству экономического развития Российской Федерации при расчете коэффициента-дефлятора, необходимого в целях применения главы 263 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" Налогового кодекса Российской Федерации, на 2020 год использовать коэффициент, учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в размере, не превышающем уровня инфляции", - говорится в тексте документа.

Возможность применения ЕНВД регламентируется нормативными актами местных органов власти в отношении некоторых видов предпринимательской деятельности. При этом порядок уплаты ЕНВД может быть различным в связи с тем, что в разных регионах коэффициент базовой доходности К-2 может отличаться. Применение ЕНВД предполагает оплату налога, исходя из величины не фактического, а вмененного ИП или организации дохода. Формула ЕНВД 2019-2020 года включает базовую доходность, а также физические показатели и коэффициенты К1 (дефлятор) и К2 (корректирующий). ЕНВД может применяться работниками или организациями, численность которых составляет менее 100 человек.

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