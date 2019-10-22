Власти Марий Эл намерены снизить госдолг к концу года до 11,9 млрд рублей

ТАСС, 22 октября. Государственный долг Республики Марий Эл с начала 2019 года снизился почти на 900 млн до 12,39 млрд рублей. До конца года власти планируют снизить эту цифру еще на 400 млн рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства республики.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев, возглавивший республику в апреле 2017 года, ранее называл состояние республики "предбанкротным". В июне 2017-го в регион прибыла рабочая группа Счетной палаты РФ для проверки эффективности расходования регионом бюджетных средств. Госдолг республики, по данным местного Минфина, на 1 декабря 2017 года достиг 13,5 млрд рублей. При этом в 2016 году доходы республики составили 23,5 млрд рублей.

"Объем государственного долга Республики Марий Эл по состоянию на 1 октября 2019 года составил 12 млрд 390 млн рублей. По сравнению с началом года сумма сократилась на 894 млн рублей, в том числе сумма бюджетных кредитов сократилась на 489 млн рублей, сумма коммерческих заимствований - на 405 млн рублей. До конца года планируется проведение мероприятий по сокращению государственного долга еще на 400 млн рублей. Всего в 2019 году государственный долг республики будет снижен на 1 млрд 294 млн рублей, или на 10%", - сказал собеседник агентства, отметив, что такая сумма снижения долга необходима для достижения целевых показателей, установленным соглашениями с Минфином России о реструктуризации бюджетных кредитов.

Как уточнили в пресс-службе правительства республики, к 1 января 2020 года госдолг составит 11,9 млрд рублей, в том числе по бюджетным кредитам - 5,29 млрд рублей (44% от общего объема), по коммерческим кредитам - 4,69 млрд рублей (39% от общего объема) и по государственным облигациям республики - 2 млрд рублей (17% от общего объема).