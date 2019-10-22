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Компании Татарстана представили продукцию на выставке пластика и каучука в Германии

По словам министра промышленности и торговли республики, предприятия региона готовы поставлять продукцию на зарубежные рынки

КАЗАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Предприятия нефтехимического профиля из Татарстана продемонстрировали свою продукцию на международной выставке пластика и каучука K-Messe в германском Дюссельдорфе. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли Татарстана.

"Республика была представлена такими предприятиями отрасли, как "Нижнекамскнефтехим", "Казаньоргсинтез" и "Пласт-ТЕК". В рамках объединенного российского стенда участники выставки могли ознакомиться с продукцией Камского завода полимерных материалов, Татхимпласт и Орион-пласт", - сообщил собеседник агентства, отметив, что впервые Татарстан принимал участие в этой выставке в 2016 году.

Как уточнили в министерстве, предприятия республики представили в основных разделах выставки сырье и вспомогательные материалы, пластмассовые изделия повышенной прочности, машины и оборудование для производства каучуков и пластмасс, полуфабрикаты, технические элементы а также различные сопутствующие услуги.

Профильная выставка проходит каждые три года, на этот раз - с 16 по 23 октября. Делегацию Татарстана на выставке возглавил министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов. По его словам, предприятия региона готовы поставлять продукцию на зарубежные рынки. На площадке K-Messe прошел круглый стол, в котором приняли участие представители бизнеса Германии, которым был представлен инвестиционный и экономический потенциал Татарстана.

Внешнеторговый оборот Татарстана с Германией за первое полугодие 2019 года составил $774,2 млн.

Теги
РоссияТатарстан
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