В Татарстане с начала года зарегистрировались более 37 тыс. самозанятых граждан

КАЗАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Власти Татарстана зарегистрировали более 37 тыс. жителей в статусе самозанятых граждан с начала 2019 года. Объем налоговых поступлений от самозанятых превысил 50 млн рублей, сообщил журналистам во вторник министр экономики Татарстана Фарид Абдулаганиев.

"В настоящее время, по данным налоговых органов в Республике Татарстан, зарегистрировали себя в качестве самозанятых уже свыше 37 тыс. человек. Объем налоговых поступлений по итогам 9 месяцев составил чуть больше 50 млн рублей. При этом 83% от общего числа зарегистрированных самозанятых ранее не регистрировали свою деятельность и вообще никак не оплачивали свои налоги", - сказал он.

Министр отметил, что основной целью при регистрации самозанятых является вовлечение людей, налогоплательщиков в легальные взаимоотношения с государством, своими партнерами и клиентами. Также важным является создание доверия у налогоплательщиков к государству за счет новых технологий, наработка новой кредитной истории для того, чтобы впоследствии самозанятые стали полноценным участниками рынка.

По данным Минэкономики Татарстана, в 2018 году в республике осуществляли деятельность 159 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Их оборот достиг 1,8 трлн рублей. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте республики составляет порядка 25%.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Татарстана, Москвы, Подмосковья и Калужской области. Граждане России, осуществляющие профессиональную деятельность без привлечения наемных работников, могут получить статус налогоплательщика и отчислять от 4% до 6% от суммы своего дохода через мобильное приложение "Мой налог". Как сообщал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, все регионы РФ с 2020 года могут получить право вводить специальный налоговый режим для самозанятых.