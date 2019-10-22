ВЭБ.РФ запустит обучение управленческих команд в 100 городах РФ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ приступил к реализации программы обучения управленческих команд 100 крупнейших российских городов. На первом этапе обучение пройдут 500 человек, сообщается в пресс-релизе госкорпорации.

"В последние годы мы активно обсуждаем национальные проекты. За этими высокими целями люди не всегда понимают, что эти проекты означают именно для них. Из СМИ они узнают - будут потрачены триллионы рублей на такие-то цели. А что произойдет конкретно здесь, в конкретном городе? Мы в ВЭБ.РФ решили эту повестку преобразить в другое качество", - отметил глава госкорпорации Игорь Шувалов, слова которого приводятся в сообщении.

"Вместе с бизнес-школой "Сколково" и РАНХиГС мы проработали образовательную программу - специальный MPA. Вокруг нее мы будем нанизывать все те проекты, которые будем вести по городской инфраструктуре, по твердым бытовым отходам, по современному жилью, по современному облику города, по современной экономике, включая малый и средний бизнес. Без такого образовательного элемента сложно будет добиться консолидации усилий и единого понимания повестки городского развития", - добавил Шувалов.

Программа разработана в соответствии с международным стандартом МPA (Master of Public Administration, готовит специалистов в сфере государственного управления и муниципального управления), ее планируется реализовать в 2020-2021 годах, обучение пройдут управленческие команды по 5 человек из 100 городов.

Ожидается, что в результате в городах будут сформированы команды управленцев, обладающих передовыми практиками и знаниями в сфере городского менеджмента.

"Программа призвана создать условия для запуска в России проектов ускоренного развития экономики городов, создания комфортной среды для жизни людей и вывода российских городов на лидирующие позиции в международных рейтингах по уровню качества жизни", - говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

В состав команд будут включены мэр (лидер команды), его заместители по ключевым направлениям, заместители губернатора. В рамках программы участникам предстоит работа над проектами трансформации города, а также поиск релевантных технологических и управленческих решений.