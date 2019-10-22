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Саммит Россия – Африка

Аналитики отмечают потенциал для роста поставок российской техники в Африку

Речь идет о таких товарах, как механическое оборудование, техника и компьютеры

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Потенциалом для роста поставок из России в Африку обладают такие товары, как механическое оборудование, техника и компьютеры, говорится в докладе аналитического подразделения Фонда Росконгресс, подготовленного к экономическому форуму Россия - Африка.

Авторы доклада отметили российские товарные группы, по которым отмечается потенциал для роста поставок в Африку ввиду того, "что в импорте Африки из всех стран они занимают большую долю, чем в импорте из России". Это, в частности, механическое оборудование, техника и компьютеры (10,6% импорта из всех стран), электрические устройства, аппаратура связи (7,7%), автотехника (7,3%), пластмассы и изделия из них (3,8%), фармацевтическая продукция (2,7%).

"В российско-африканском товарообороте преобладает российский экспорт (85,6%), и его доля продолжает расти. Данный рост опережает средние темпы роста среди всех африканских торговых партнеров. Если эта тенденция продолжится, Россия может в скором времени увеличить свою долю в общем импорте Африки. Сегодня она невелика и составляет около 3%", - указывается в докладе.

По данным ФТС, торговый оборот России и Африки в 2018 году составил $20,4 млрд, что на 17%, чем за 2017 год. Россия экспортировала в Африку товаров на сумму $17,5 (+18,1%). Наибольший рост отмечен в поставках зерна, топлива, судов и плавсредств, следует из доклада.

При этом, по данным аналитиков Фонда Росконгресс, доля прямых российских инвестиций в Африку оказалась наименьшей среди стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). "Китай, Франция и США являются крупнейшими инвесторами в Африке по объему инвестированного капитала за 2014-2018 годы. Доли стран БРИКС в свою очередь в общем привлеченном Африкой капитале сильно разнятся. Китай и Индия отличаются среди других стран объединения относительно большим присутствием в инвестиционных проектах, в то время как Россия и Бразилия - пока наименьшим. Доли развитых и развивающихся стран среди всех инвесторов в страны Африки в цифрах привлеченного капитала примерно одинаковы - 53% и 47% соответственно", - говорится в докладе.

В 2018 году крупнейшими странами региона по объему привлеченных иностранных инвестиций были Египет, Алжир и Нигерия, а по количеству профинансированных инвестпроектов - Южно-Африканская Республика, Египет и Марокко.

23-24 октября в Сочи состоится саммит Россия - Африка под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. На саммит приглашены главы 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. В рамках саммита пройдет экономический форум с участием глав государств, представителей бизнеса и госструктур. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-Саммит Россия – Африка
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