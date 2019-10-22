"Ведомости": ФАС убрала пункт об уголовной ответственности из законопроекта о картелях

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уточнила текст подготовленного ей законопроекта о борьбе с картелями. Об этом газете "Ведомости" сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. В частности, из документа исключено положение об уголовной ответственности заказчиков и участников торгов, уточняет издание во вторник.

"Нами были учтены предложения коллег из правительства Москвы, - приводит газета слова Тенишева. - Исключена часть, предусматривающая уголовную ответственность за сговоры заказчиков и участников торгов".

Издание отмечает, что негативный отзыв на изначальный текст законопроекта дал мэр Москвы Сергей Собянин. "Ведомости" утверждают, что, по мнению Собянина, первая версия документа несет ряд рисков, не способствует благоприятному деловому климату и, не гарантируя защиту предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, противоречит духу декриминализации экономических преступлений.

Законопроект о борьбе с картельным сговором был внесен правительством РФ в Госдуму 4 сентября. Документ предполагает закрепление в законодательстве понятия "система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства" и установление порядка ее организации.

В ходе совещания 3 сентября о расходах бюджета на период 2020-2022 года в части ЖКХ и жилищного строительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал скорее завершить работу над законопроектом по борьбе с картелями в госзакупках и направить его в Госдуму. По его словам, картельный сговор наносит прямой ущерб не только регионам и федеральному бюджету, это прежде всего людям. Премьер отметил, что из-за таких действий срываются торги, в результате чего школы, больницы, дороги и жилье не будут построены в срок.