Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: мировая интеллектуальная собственность оценивается в $53 трлн

Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев отметил, что в 2015 году нематериальные активы оценивались в $20 трлн

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Объем мировой интеллектуальной собственности в денежном эквиваленте в 2018 году оценен в $53 трлн. Об этом на проходящем в Москве форуме "Открытые инновации" заявил президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев.

"Нематериальные активы в 2015 году оценивались в $20 трлн, а в 2018-м - в $53 трлн. Всего три года, а какая разная оценка мировой бухгалтерии, - сказал он. - Если вы возьмете топ-500 компаний, окажется, что их инвестиции в нематериальные активы, в создание интеллектуальной собственности достигают 94% от общих инвестиций".

Эксперты в рамках панельной дискуссии "Intelligence value. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности" отметили, что еще только предстоит выработать реальные механизмы оценки в рамках рыночных отношений.

Президент Ассоциации IPChain и председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности Андрей Кричевский считает, что сейчас необходимо разработать комплекс методик, основанных на косвенных показателях - big data, потребительской социометрике, экономическом прогнозном моделировании, анализе прорывных технологий и трендов, и еще целом ряде подходов, которые позволят комплексно изучить реальную ценность и стоимость интеллектуальных прав.

При этом председатель совета директоров краудлендинговой платформы CO-FI Александр Сухотин сказал, что в сфере авторского права необходимо разрабатывать новые подходы. Так, для оценки произведений искусства хорошо себя зарекомендовала именно экспертная оценка. Могут применяться и современные технологические подходы, анализирующие эмоциональный отклик зрителя или слушателя.

Дискуссия "Intelligence value. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности" прошла при поддержке Ассоциации IPChain.

Защита собственности

В рамках форума на коммуникационной площадке IPQuorum.Innovation также была представлена система защиты авторского контента в интернете - программа Antipiracy. Она осуществляет автоматизированный поиск и проверку ссылок в интернете для обнаружения случаев нелегального использования объектов интеллектуальной собственности.

Согласно описанию механизма поиска пиратских ссылок, более 100 роботов проверяют ссылки с контентом по уникальным алгоритмам - это 400 тыс. ссылок по каждой единице контента со скоростью 100 ссылок в секунду. "Осуществляется проверка 5 тыс. секунд аудиоконтента за секунду реального времени и 4,5 тыс. секунд аудиовизуального контента за минуту реального времени. Antipiracy может сопоставить контент любого типа и обнаружить пиратские копии", - рассказал руководитель проекта n'RIS Андрей Юрьев.

Antipiracy находит только пиратские ресурсы, поскольку автоматически был сформирован "белый" список лицензированных площадок.

О форуме

Форум "Открытые инновации" проходит в этом году c 21 по 23 октября в формате трех тематических дней на площадке технопарка "Сколково". Планируется, что участники обсудят интеграцию в мировую экономику современных технологий, под влиянием которых она должна перейти на социально-ориентированную модель развития, направленную прежде всего на улучшение качества жизни. В мероприятии примут участие более 600 спикеров из 90 стран, в том числе из США, Великобритании, Китая, Японии, Франции, Германии, а также ведущие ученые, основатели стартапов, представители институтов развития, лидеры российского и международного бизнеса.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Известия": рынок ювелирных изделий на территории ЕАЭС сделают более унифицированным
Также страны - участницы союза могут создать Евразийское ювелирное бюро
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС