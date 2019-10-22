Эксперт: мировая интеллектуальная собственность оценивается в $53 трлн

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Объем мировой интеллектуальной собственности в денежном эквиваленте в 2018 году оценен в $53 трлн. Об этом на проходящем в Москве форуме "Открытые инновации" заявил президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев.

"Нематериальные активы в 2015 году оценивались в $20 трлн, а в 2018-м - в $53 трлн. Всего три года, а какая разная оценка мировой бухгалтерии, - сказал он. - Если вы возьмете топ-500 компаний, окажется, что их инвестиции в нематериальные активы, в создание интеллектуальной собственности достигают 94% от общих инвестиций".

Эксперты в рамках панельной дискуссии "Intelligence value. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности" отметили, что еще только предстоит выработать реальные механизмы оценки в рамках рыночных отношений.

Президент Ассоциации IPChain и председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности Андрей Кричевский считает, что сейчас необходимо разработать комплекс методик, основанных на косвенных показателях - big data, потребительской социометрике, экономическом прогнозном моделировании, анализе прорывных технологий и трендов, и еще целом ряде подходов, которые позволят комплексно изучить реальную ценность и стоимость интеллектуальных прав.

При этом председатель совета директоров краудлендинговой платформы CO-FI Александр Сухотин сказал, что в сфере авторского права необходимо разрабатывать новые подходы. Так, для оценки произведений искусства хорошо себя зарекомендовала именно экспертная оценка. Могут применяться и современные технологические подходы, анализирующие эмоциональный отклик зрителя или слушателя.

Дискуссия "Intelligence value. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности" прошла при поддержке Ассоциации IPChain.

Защита собственности

В рамках форума на коммуникационной площадке IPQuorum.Innovation также была представлена система защиты авторского контента в интернете - программа Antipiracy. Она осуществляет автоматизированный поиск и проверку ссылок в интернете для обнаружения случаев нелегального использования объектов интеллектуальной собственности.

Согласно описанию механизма поиска пиратских ссылок, более 100 роботов проверяют ссылки с контентом по уникальным алгоритмам - это 400 тыс. ссылок по каждой единице контента со скоростью 100 ссылок в секунду. "Осуществляется проверка 5 тыс. секунд аудиоконтента за секунду реального времени и 4,5 тыс. секунд аудиовизуального контента за минуту реального времени. Antipiracy может сопоставить контент любого типа и обнаружить пиратские копии", - рассказал руководитель проекта n'RIS Андрей Юрьев.

Antipiracy находит только пиратские ресурсы, поскольку автоматически был сформирован "белый" список лицензированных площадок.

О форуме

Форум "Открытые инновации" проходит в этом году c 21 по 23 октября в формате трех тематических дней на площадке технопарка "Сколково". Планируется, что участники обсудят интеграцию в мировую экономику современных технологий, под влиянием которых она должна перейти на социально-ориентированную модель развития, направленную прежде всего на улучшение качества жизни. В мероприятии примут участие более 600 спикеров из 90 стран, в том числе из США, Великобритании, Китая, Японии, Франции, Германии, а также ведущие ученые, основатели стартапов, представители институтов развития, лидеры российского и международного бизнеса.