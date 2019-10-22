Экономический форум Россия - Африка открывается в рамках саммита в Сочи

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Экономический форум, посвященный развитию сотрудничества между Россией и странами Африки и предваряющий намеченный на четверг саммит, открывается в среду в Сочи.

Конкуренция за Африку. Что российская экономика может предложить целому континенту

Сам саммит, как указал президент России Владимир Путин, станет беспрецедентным и знаковым событием. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Будут представлены восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.

Планируется, что по итогам саммита примут декларацию, в которой зафиксируют согласованные подходы по вопросам развития российско-африканского сотрудничества и углубления взаимодействия на международной арене.

Большие возможности

Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, на экономический форум приглашены около 10 тыс. участников, которые представляют частные и государственные компании, работающие в таких сферах, как промышленность и металлургия, геологоразведка и добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, финансы, страхование, телекоммуникации и инфраструктура, туристический и гостиничный бизнес, высокие технологии и фармацевтика.

Широко будут представлены и их возможные партнеры. По словам Ушакова, в форуме примут участие "руководители всех экономических ведомств, а также представители крупнейших российских компаний, которые уже работают в Африке или собираются это сделать в ближайшем будущем". К дискуссиям присоединятся министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

В Кремле рассчитывают, что по итогам форума будет подписан солидный пакет межправительственных, межведомственных документов и меморандумов, а также коммерческих контрактов.

Первые лица

Пленарное заседание форума откроют сопредседатели саммита Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси. Как сообщил Ушаков, президент РФ "даст оценку нынешним отношениям России и Африки по линии экономики, выскажет ряд соображений по дальнейшему укреплению торгово-инвестиционных связей".

Путин и ас-Сиси в формате рабочего завтрака встретятся с руководителями региональных межгосударственных организаций Африки - Африканского союза, Сообщества развития Юга Африки, Экономического сообщества западноафриканских государств, Восточноафриканского сообщества, Экономического сообщества государств Центральной Африки, Союза арабского Магриба, "сахельской пятерки", Африканского экспортно-импортного банка. На встрече будут присутствовать и главы стран, председательствующих в названных организациях.

Ключевой темой станут перспективы сотрудничества этих организаций с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Направления сотрудничества

Программа экономического форума состоит из трех тематических блоков: "Развивая экономические связи", "Создавая совместные проекты" и "Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере". Мероприятие пройдет на площадке парка науки и искусства "Сириус".