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Саммит Россия – Африка

Экономический форум Россия - Африка открывается в рамках саммита в Сочи

Президент России Владимир Путин заявил, что саммит станет беспрецедентным и знаковым событием
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Экономический форум, посвященный развитию сотрудничества между Россией и странами Африки и предваряющий намеченный на четверг саммит, открывается в среду в Сочи.

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Сам саммит, как указал президент России Владимир Путин, станет беспрецедентным и знаковым событием. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Будут представлены восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.

Планируется, что по итогам саммита примут декларацию, в которой зафиксируют согласованные подходы по вопросам развития российско-африканского сотрудничества и углубления взаимодействия на международной арене.

Большие возможности

Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, на экономический форум приглашены около 10 тыс. участников, которые представляют частные и государственные компании, работающие в таких сферах, как промышленность и металлургия, геологоразведка и добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, финансы, страхование, телекоммуникации и инфраструктура, туристический и гостиничный бизнес, высокие технологии и фармацевтика.

Широко будут представлены и их возможные партнеры. По словам Ушакова, в форуме примут участие "руководители всех экономических ведомств, а также представители крупнейших российских компаний, которые уже работают в Африке или собираются это сделать в ближайшем будущем". К дискуссиям присоединятся министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

В Кремле рассчитывают, что по итогам форума будет подписан солидный пакет межправительственных, межведомственных документов и меморандумов, а также коммерческих контрактов.

Первые лица

Пленарное заседание форума откроют сопредседатели саммита Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси. Как сообщил Ушаков, президент РФ "даст оценку нынешним отношениям России и Африки по линии экономики, выскажет ряд соображений по дальнейшему укреплению торгово-инвестиционных связей".

Путин и ас-Сиси в формате рабочего завтрака встретятся с руководителями региональных межгосударственных организаций Африки - Африканского союза, Сообщества развития Юга Африки, Экономического сообщества западноафриканских государств, Восточноафриканского сообщества, Экономического сообщества государств Центральной Африки, Союза арабского Магриба, "сахельской пятерки", Африканского экспортно-импортного банка. На встрече будут присутствовать и главы стран, председательствующих в названных организациях.

Ключевой темой станут перспективы сотрудничества этих организаций с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Направления сотрудничества

Программа экономического форума состоит из трех тематических блоков: "Развивая экономические связи", "Создавая совместные проекты" и "Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере". Мероприятие пройдет на площадке парка науки и искусства "Сириус".

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На форуме в течение двух дней запланировано более 30 деловых сессий, посвященных обсуждению перспектив экономического развития Африки и вопросам ведения бизнеса на континенте, расширения российско-африканской торговли, реализации крупных совместных инвестиционных проектов. Участники обсудят диалог в области атомных технологий, совместные проекты в нефтегазовой отрасли и транспортной сфере, взаимодействие российских и африканских банков.

Среди тем также развитие жилищного строительства в Африке, перспективы создания особых экономических зон по аналогии с той, что действует в Египте, проблемы внешней задолженности африканских стран.

Непростые вопросы

Взаимодействие между Россией и африканскими государствами практически всегда затрагивает вопросы безопасности, к традиционным вызовам в последние десятилетия добавился терроризм. Такой диалог обычно ведет к обсуждению военно-технического сотрудничества, этой проблематике будет посвящена отдельная сессия. В ходе еще одной дискуссии обсудят вопросы биологической безопасности.

Отдельный круглый стол посвящен диалогу в алмазно-бриллиантовой отрасли. На страны Африки приходится 75% всей мировой добычи алмазов. Российская "Алроса" в этом году возобновила сотрудничество с Зимбабве, в результате чего добыча алмазов там к 2023 году может вырасти почти в четыре раза.

Особенный интерес представляют перспективы развития торговых отношений между африканскими государствами и их объединениями и ЕАЭС. Обсудить эти вопросы участники форума смогут на специальной сессии.

Наглядные образцы

Ожидается, что в рамках форума Объединенная авиастроительная корпорация и "Вертолеты России" покажут российскую авиатехнику. Российские самолеты и вертолеты уже широко представлены в африканских странах, так что можно рассчитывать на интерес гостей саммита и к новым моделям.

Два самолета SSJ-100 - один в базовой версии, другой в версии VIP - будут демонстрироваться в аэропорту Сочи. Экспортный вариант МиГ-35 покажут в парке "Сириус". "Вертолеты России" представят модернизированный ударный вертолет Ми-35П и гражданский многоцелевой "Ансат" в корпоративном исполнении с салоном повышенной комфортности.

Честная игра

Как отмечал в интервью ТАСС Владимир Путин, Африка все больше становится континентом возможностей, поскольку обладает огромными ресурсами. В развитии отношений с африканскими странами сейчас заинтересованы уже не только западноевропейские государства, США, КНР, но и Индия, Турция, государства Персидского залива, Япония, Республика Корея, Израиль, Бразилия.

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Российский лидер отметил, что там, где "открываются существенные перспективы для инвестиций, для извлечения выгоды, там возникает конкуренция, к сожалению, порой выходящая за рамки приличий". Путин подчеркнул, что Москва будет придерживаться цивилизованной конкуренции в вопросе сотрудничества со странами Африки, несмотря на то, что некоторые западные страны идут по другому пути.

Президент указал, что Россия и африканские партнеры нацелены отстаивать общие экономические интересы, например, в борьбе с последствиями односторонних санкций западных стран, в том числе путем снижения доли доллара и перехода на другие валюты во взаимных расчетах. "Наша африканская повестка носит позитивный, устремленный в будущее характер. Мы не дружим с кем-либо против кого-либо и решительно отвергаем какие бы то ни было геополитические игры вокруг Африки", - сказал Путин.

Информационная атака

Играть честно в Африке, правда, готовы не все. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, США в последние недели развязали целую информационную кампанию по дискредитации саммита. Дипломат назвала беспрецедентным количество публикаций, в которых даются негативные оценки подготовленным Россией мероприятиям.

По ее словам, подобные грубые попытки манипулирования общественным мнением явно свидетельствуют о наличии в США опасений в связи с тем, что "саммит РФ - Африка укрепит торгово-экономические, политико-дипломатические связи России со странами континента, в том числе и с теми, которые Вашингтон привык считать собственной вотчиной".

Гостеприимный Сочи

Как сообщили ТАСС в "Росконгрессе", в организации саммита принимают участие 650 волонтеров из различных городов России. Они осуществляют встречу и сопровождение официальных делегаций, работают в залах проведения деловой программы.

Меню, подготовленное для саммита, включает в себя блюда русской национальной кухни и вина российского производства. В рамках экономического форума пройдет фестиваль, на котором будет представлено все многообразие гастрономической культуры России.

Гостей саммита и форума ожидает большая культурная программа. 24 октября состоится гала-концерт мирового уровня с участием звезд российского фигурного катания, чемпионов России и мира. Среди участников ледового шоу Роман Костомаров, Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Алексей Тихонов и Мария Петрова. Будет организован торжественный прием, в программу которого войдут лучшие вокальные и танцевальные номера в исполнении Государственного академического ансамбля народного танца им. И. Моисеева и Государственного академического ансамбля народного танца "Нальмэс".

Участие ТАСС

ТАСС в дни экономического форума и саммита проведет Форум информационных агентств "Россия - Африка", который включает в себя две панельные сессии. Модераторами сессии "Российско-африканские отношения: роль СМИ" с участием руководителей средств массовой информации РФ и Африки станут председатель Российского комитета по Международной программе развития коммуникации ЮНЕСКО, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и генеральный директор информационного агентства Maghreb Arabe Press Халил Хашими Идрисси.

Участники форума обсудят проблемы формирования современной медиасреды, роль СМИ, перспективы сотрудничества в сфере информации. Руководители африканских новостных агентств расскажут о том, как формируется российская медийная повестка дня в Африке, о роли и месте России в современном информационном пространстве Африки, проблемах информационного обеспечения, существующих мифах и стереотипах.

В дискуссии примут участие генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, почетный президент Института Африки РАН, главный редактор журнала "Азия и Африка сегодня" Алексей Васильев, а также Михаил Богданов.

ТАСС представит на саммите и экономическом форуме фотовыставку, рассказывающую о жизни африканских государств и России. Экспозиция включает свыше 170 работ фоторепортеров агентства, основная ее часть посвящена странам, представители которых принимают участие в саммите. На форуме также будет работать стенд ТАСС, посетители которого узнают о проектах и продуктах агентства. На его площадке разместится студия для записи интервью.

ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума. Агентство обеспечит доступ к просмотру и скачиванию в высоком разрешении фоторепортажей со всех открытых для прессы мероприятий: https://russia-africa2019.tass.photo.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСаммит Россия – Африка
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