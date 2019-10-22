Глава Минфина США заявил, что не обсуждал с Митчем Макконнеллом снятие санкций с "Русала"

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник, что не обсуждал вопрос снятия санкций с "Русала" с лидером республиканского большинства в Сенате Конгресса Митчем Макконнеллом.

"Я никогда не говорил с Митчем Макконнеллом об этом, только тогда, когда мы информировали весь Сенат по вопросу санкций", - сказал глава Минфина США, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса по финансовым услугам.

6 апреля 2018 года Минфин США ввел санкции в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". Находящимся в черном списке запрещен въезд в Соединенные Штаты, их активы в этой стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес. В случае с "Русалом", который экспортирует более 80% своей продукции, это означало бы практически остановку деятельности.

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, а в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

Через некоторое время после снятия санкций "Русал" объявил о намерении совместно с американским холдингом Braidy Industries Inc. построить в городе Ашленд (штат Кентукки) завод алюминиевого проката для автопрома. "Русал" планирует вложить в проект $200 млн.

В Сенате Макконнелл представляет штат Кентукки. В январе он заблокировал попытку Конгресса помешать администрации снять санкции с "Русала". Политические оппоненты республиканца сочли, что он действовал в ущерб национальным интересам страны, потому что мог знать о намерении "Русала" принять участие в проекте в его родном штате.