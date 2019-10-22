"Известия": рынок ювелирных изделий на территории ЕАЭС сделают более унифицированным

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Страны - участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут подписать соглашения о взаимном признании пробирных клейм на ювелирных изделиях на территории ЕАЭС и создании Евразийского ювелирного бюро. Об этом в среду сообщает издание "Известия" со ссылкой на источник в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По данным издания, 25 октября в Москве между главами правительств стран ЕАЭС будет подписан документ "Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС". В первую очередь, соглашение подразумевает взаимное признание пробирных клейм на ювелирных изделиях. Это позволит обеспечить свободное обращение украшений по территории ЕАЭС, а также гармонизировать правовое регулирование в ювелирной сфере. Наконец, речь идет и об унификации государственного пробирного контроля для пресечения оборота поддельных ювелирных изделий.

"Бизнес давно и активно поднимал вопрос взаимного признания пробирных клейм, поскольку необходимость получать пробы и в других странах ЕАЭС приводила к транзакционным издержкам во взаимной торговле. С этим соглашением бизнес получит экономию средств и времени из-за исключения дополнительного повторного клеймения ювелирных изделий. И это создаст хорошие условия для увеличения объемов товарооборота в ЕАЭС и экспорта на внешние рынки", - пояснил "Известиям" заместитель министра финансов Киргизии Алмазбек Азимов.

Отмечается, что вторым документом станет план по продвижению ювелирной продукции, произведенной на территории ЕАЭС, на рынки третьих стран. Одним из ключевых пунктов плана является создание Евразийского экспортного ювелирного бюро. По подсчетам ЕЭК, с помощью евразийского бренда объем экспорта ювелирных украшений вырастет до $1,3 млрд. "ЕАЭС вполне целесообразно запустить свой собственный масштабный проект в ювелирной отрасли, который бы позволил создавать евразийские бренды и позиционировать ЕАЭС в мировом масштабе", - отметил изданию председатель ЕЭК Тигран Саркисян.