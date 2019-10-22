"Ъ": проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород оценивается в 2,3 трлн рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву составит 2,3 трлн рублей. Об этом сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на направленные в аппарат вице-премьера Максима Акимова предложения ОАО "Российские железные дороги".

Как сообщает издание, суммарная стоимость проекта оценивается в 2,295 трлн рублей, из которых 1,59 трлн пойдут на 659-километровый участок от Санкт-Петербурга до Москвы, 530 млрд - на 421-километровый участок от Москвы до Нижнего Новгорода. Еще 30,6 млрд рублей составят внебюджетные инвестиции.

При этом, как предполагается, 1,659 трлн рублей составят частные инвестиции, преимущественно из инвестпрограммы РЖД, а еще 600 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета. "Коммерсантъ" утверждает, что проект претендует также на 347 млрд бюджетных субсидий до 2049 года.

Представитель Максима Акимова подтвердил изданию, что в аппарате вице-премьера знакомы с предложениями РЖД и направили их на проработку в профильные ведомства. В Минтрансе также подтвердили, что рассматривают инициативу. В Минфине, отвечающем за субсидии, на запрос газеты не ответили, в самом ОАО "РЖД" от комментариев отказались.

В апреле этого года президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. РЖД планировали приступить к проектированию осенью. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали первоначально оценивалась в 1,5 трлн рублей. Предполагается, что ВСМ Москва - Нижний Новгород введут в эксплуатацию в 2024 году, а линию Москва - Санкт-Петербург - в 2026 году.