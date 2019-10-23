Опрос: треть россиян не согласятся на снижение ожидаемой зарплаты при трудоустройстве

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Каждый второй россиянин готов к небольшому снижению заработной платы, которую он хочет получить на новой работе и указал это в своем резюме, однако треть работников не будут уступать в вопросе оплаты труда. Об этом говорится в исследовании портала по поиску работы Superjob, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"На предложение работодателя снизить зарплатные ожидания ответит согласием каждый второй соискатель (51%), в том числе 23% готовы к 5%-ому снижению, каждый пятый согласится зарабатывать на 10% меньше, 4% умерят аппетиты на 15%, по 2% готовы согласиться на снижение в 20 и 25%. Практически каждый третий кандидат (32%) на подобное предложение ответит отказом", - говорится в материале.

Доля граждан, которые не готовы к снижению заработной платы во время собеседования, согласно аналогичному исследованию в 2016 году, составляла 29%. К 2019 году россияне стали менее сговорчивы в этом вопросе, и эта доля увеличилась до 32%.

Как выяснили аналитики портала по трудоустройству, чаще всего не готовы к снижению заработной платы медсестры (50%), квалифицированные рабочие (46%), кладовщики (45%), бухгалтеры (44%) и повара (43%). В 2016 году, согласно аналогичному опросу, к снижению зарплатной платы были не готовы представители следующих профессий: медицинский представитель (37%), медсестра (34%), маркетолог (34%), программист (34%) и кладовщик (31%).

Опрос был проведен с 23 августа по 7 октября среди 7,6 тыс. респондентов старше 18 лет.