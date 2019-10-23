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Платформу для инвестиционных проектов в Якутии планируют открыть в 2020 году

Корпорация развития Якутии будет осуществлять поиск и отбор проектов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Власти Якутии и Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) намерены в 2020 году создать платформу для реализации инвестиционные проектов, соглашение о создании которой подписали в сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом в интервью ТАСС сообщил глава региона Айсен Николаев.

"Согласно соглашению, Корпорация развития Якутии и Фонд [развития Дальнего Востока] будут софинансировать инвестиционные проекты. <…> Корпорация будет осуществлять их поиск и отбор, принимать участие в заседаниях экспертных органов фонда при принятии решений в отношении проектов. Таким образом, мы создаем платформу для совместного инвестирования в проекты. Запуск платформы планируется в 2020 году", - сказал Николаев.

Объем участия ФРДВ в проектах, которые будут отобраны и признаны приоритетными, может составить до 20% от общего объема инвестиций. "Все мы знаем, что проектам не хватает "длинных и дешевых денег", и вот уже на первом этапе мы намерены углублять эти возможности и в будущем сможем привлечь существенные средства на реализацию республиканских инвестиционных проектов, таких как центр обработки данных и реконструкция международного терминала аэропорта Якутска", - добавил глава республики.

ФРДВ уже поддерживает целый ряд инвестиционных проектов в республике. В частности, финансирует строительство шахты по добыче коксующегося угля и горно-обогатительной фабрики (мощностью 12 млн т в год) на территории опережающего развития "Южная Якутия". При поддержке фонда ведется строительство второй очереди круглогодичного тепличного комплекса на территории опережающего развития "Кангалассы". Здесь создано единственное в мире производство овощей на вечной мерзлоте. Совокупный объем инвестиций в эти проекты составляет около 5 млрд рублей.

Пятый Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 4-6 сентября. Якутия стала одним из самых активных его участников, подписав 44 соглашения на общую суммы свыше 40 млрд рублей.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичДальний Восток
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