Хабаровский губернатор заявил, что доходы региона вырастут на 12 млрд рублей за три года

ХАБАРОВСК, 23 октября. /ТАСС/. Хабаровский край за три года увеличит собственные доходы на 12 млрд рублей, сообщил глава региона Сергей Фургал на заседании законодательной думы края в среду.

"Все социальные обязательства [в законопроекте о бюджете] должны быть выполнены в полном объеме. Кроме безвозмездных поступлений и федеральных трансфертов этому поспособствует и рост наших налоговых и неналоговых доходов. В ближайшие три года мы прогнозируем их увеличение. В 2020 году собственные доходы - около 80 млрд рублей, к концу года уже ожидается этот объем, в 2021-м - более 83 млрд, а в 2022-м - не менее 86 млрд рублей. На 12 млрд за неполных три года", - сказал Фургал.

Региональные власти снижают неэффективные расходы, например на управленческий персонал, улучшают управляемость, ужесточили подход к предоставлению льгот предприятиям.

Фургал отметил, что бюджет на следующий год должен остаться социальным, должен быть сконцентрированным на развитии базовых направлений - образование, здравоохранение и другое.