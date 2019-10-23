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Экспорт угля в Индию из России к 2025 году планируется нарастить в шесть раз

Экспорт может быть увеличен до 28 млн т

ВЛАДИВОСТОК, 23 октября. /ТАСС/. Россия намерена к 2025 году нарастить поставки угля в Индию, в том числе с Дальнего Востока, в шесть раз - до 28 млн т. Об этом сообщил в среду во Владивостоке заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев на специальной Российско-индийской сессии "Российско-индийские угольные проекты - основа долгосрочного развития".

"Дальневосточный федеральный округ занимает второе место по добыче угля в России, добыча угля ведется в 10 субъектах Дальнего Востока. Республика Индия в то же время импортировала в 2018 году 230 млн т угля и выступает одним из крупнейших мировых импортеров угля. В 2018 году экспорт угля из России в Индию составил 4,5 млн т. Полагаю, что можем нарастить объем поставки в шесть раз, экспортируя до 28 млн т в год в Республику Индия к 2025 году", - сказал Тырцев.

Министр нефти, природного газа и стали Республики Индия Дхармендра Прадхан отметил, что необходимость страны в коксующихся углях сейчас составляет около 70 млн т, особенно это касается алюминиевой промышленности. "55 млн т коксующегося угля потребляется только сталелитейной промышленностью, мы являемся вторыми в мире по импорту угля. Мы собираемся к 2030 году достигнуть производства 3 млн т стали в год, и поэтому нам необходимо увеличивать поставки угля для нашей национальной сталелитейной промышленности", - отметил он.

Посол Индии в РФ Ди Би Венкатеш Варма в свою очередь добавил, что, чтобы нарастить поставки угля из России в Индию, необходимо установить отношения в том числе с логистическими компаниями, представителями железных дорог и портов.

По словам Тырцева, на Дальнем Востоке в разной степени реализации находятся шесть российско-индийских проектов на общую сумму $1,8 млрд. Пять из них осуществляют в рамках особых территорий развития на общую сумму $800 млн, еще один - вне преференциальных зон на $1 млрд.

"Мы уделяем особое внимание проекту освоения Крутогоровского [угольного] месторождения [индийской энергетической] компанией Tata Power на территории опережающего развития "Камчатка", который является флагманом российско-индийского инвестиционного сотрудничества в сфере горнодобычи. Инвестиции в проект - около $600 млн. Это один из крупнейших совместных проектов на Дальнем Востоке России, его реализация должна создать в регионе более 1,7 тыс. рабочих мест", - добавил замглавы Минвостокразвития.

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ИндияРоссия
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