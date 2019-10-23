В Минпроме Хабаровского края считают, что субсидирование судозаводов увеличит их загрузку

ХАБАРОВСК, 23 октября. /ТАСС/. Целевые субсидии для строящихся на дальневосточных верфях судов поспособствуют увеличению загрузки на Хабаровском и Амурском судостроительных заводах до пяти раз. Об этом ТАСС сообщил начальник управления промышленности министерства промышленности Хабаровского края Алексей Абросимов.

Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал поручение Минпромторгу и Минвостокразвития найти возможность выделить целевую субсидию на каждое судно, которое будет строиться на Дальнем Востоке. Он выразил надежду на то, что удастся выделить на эти цели до 10 млрд рублей в качестве преференции.

"Такая субсидия, направленная именно производителям, а не заказчикам судов, помогла бы компенсировать высокие накладные расходы предприятиям на Дальнем Востоке, а также напрямую повлияла бы на увеличение конкурентоспособности, и, соответственно, загрузки заказами гражданского судостроения. Хабаровских судозаводов - от полутора до пяти раз", - сказал Абросимов.

Амурский и Хабаровский судостроительные заводы находятся в сложном финансово-экономическом положении. ПАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК)) является основной базой по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке. Хабаровский судостроительный завод также входит в состав ОСК, может строить гражданские и военные суда. Как уточнил Абросимов, на Амурском судозаводе сейчас строится шесть военных кораблей и четыре гражданских судна. "Однако этих заказов недостаточно для безубыточной работы предприятий. В ближайшие три года на Амурском судостроительном планируются к выпуску судно снабжения для компании "Газфлот", два грузопассажирских автомобильно-железнодорожных парома для линии Ванино - Холмск, два военных корабля для Военно-морского флота России. На хабаровском судостроительном - два буксирных судна", - сказал Абросимов.

По его словам, для вывода заводов на рентабельную работу их необходимо докапитализировать на 13,1 млрд рублей с учетом внутрикорпоративной задолженности ОСК, провести их перевооружение, предоставить господдержку в части выплат для работников, предусмотренных в районах Крайнего Севера.

В октябре, как сообщалось, при формировании закона о бюджете Минфин России отклонил предложение Минпромторга о выделении 8,6 млрд рублей на оздоровление Амурского и Хабаровского судостроительных заводов (без учета внутрикорпоративной задолженности ОСК). Вопрос докапитализации судозаводов обсуждается уже несколько лет. Правительство края намерено вновь обратится в Минфин по этому поводу.