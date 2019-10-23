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В Минпроме Хабаровского края считают, что субсидирование судозаводов увеличит их загрузку

Начальник управления промышленности регионального ведомства Алексей Абросимов добавил, что для вывода заводов на рентабельную работу их необходимо докапитализировать на 13,1 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 23 октября. /ТАСС/. Целевые субсидии для строящихся на дальневосточных верфях судов поспособствуют увеличению загрузки на Хабаровском и Амурском судостроительных заводах до пяти раз. Об этом ТАСС сообщил начальник управления промышленности министерства промышленности Хабаровского края Алексей Абросимов.

Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал поручение Минпромторгу и Минвостокразвития найти возможность выделить целевую субсидию на каждое судно, которое будет строиться на Дальнем Востоке. Он выразил надежду на то, что удастся выделить на эти цели до 10 млрд рублей в качестве преференции.

"Такая субсидия, направленная именно производителям, а не заказчикам судов, помогла бы компенсировать высокие накладные расходы предприятиям на Дальнем Востоке, а также напрямую повлияла бы на увеличение конкурентоспособности, и, соответственно, загрузки заказами гражданского судостроения. Хабаровских судозаводов - от полутора до пяти раз", - сказал Абросимов.

Амурский и Хабаровский судостроительные заводы находятся в сложном финансово-экономическом положении. ПАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК)) является основной базой по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке. Хабаровский судостроительный завод также входит в состав ОСК, может строить гражданские и военные суда. Как уточнил Абросимов, на Амурском судозаводе сейчас строится шесть военных кораблей и четыре гражданских судна. "Однако этих заказов недостаточно для безубыточной работы предприятий. В ближайшие три года на Амурском судостроительном планируются к выпуску судно снабжения для компании "Газфлот", два грузопассажирских автомобильно-железнодорожных парома для линии Ванино - Холмск, два военных корабля для Военно-морского флота России. На хабаровском судостроительном - два буксирных судна", - сказал Абросимов.

По его словам, для вывода заводов на рентабельную работу их необходимо докапитализировать на 13,1 млрд рублей с учетом внутрикорпоративной задолженности ОСК, провести их перевооружение, предоставить господдержку в части выплат для работников, предусмотренных в районах Крайнего Севера.

В октябре, как сообщалось, при формировании закона о бюджете Минфин России отклонил предложение Минпромторга о выделении 8,6 млрд рублей на оздоровление Амурского и Хабаровского судостроительных заводов (без учета внутрикорпоративной задолженности ОСК). Вопрос докапитализации судозаводов обсуждается уже несколько лет. Правительство края намерено вновь обратится в Минфин по этому поводу.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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