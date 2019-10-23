Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Цифровая платформа по контролю за стандартами конкуренции появится в Москве в 2020 году

Заместитель мэра столицы по экономической политике Владимир Ефимов отметил, что это поможет выявлять отрасли, требующие дополнительных мер по снижению административных барьеров

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Власти Москвы во втором полугодии 2020 года создадут в виде цифровой платформы "ситуационный центр" для контроля за стандартами конкуренции. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Необходимо на постоянной основе проводить мониторинги конкурентной среды и по тем отраслям экономики, которые сегодня показывают хорошие результаты. Для реализации этих мер город выступает с инициативой создания "ситуационного центра" внедрения стандарта развития конкуренции", - сказал вице-мэр.

В первом полугодии 2020 года будет вестись работа над программным обеспечением и интерфейсом проекта, а во втором - начнется тестирование сервиса.

Ранее ФАС России совместно с правительством Москвы определили перечень и методику подсчета 35 ключевых показателей развития конкуренции в рамках внедрения стандарта развития конкуренции.

По словам Ефимова, запуск цифровой платформы, отображающей в онлайн-режиме промежуточные результаты реализации стандарта, поможет выявлять отрасли, которые требуют дополнительных мер по снижению административных барьеров, улучшению условий для ведения бизнеса, а также внедрения универсальных электронных сервисов на основе обратной связи от пользователей.

Прежде всего в этом контроле нуждаются социально значимые рынки: образования, социальных услуг, благоустройства городской среды, транспортных услуг и промышленного производства.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Экспорт угля в Индию из России к 2025 году планируется нарастить в шесть раз
Экспорт может быть увеличен до 28 млн т
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС