Цифровая платформа по контролю за стандартами конкуренции появится в Москве в 2020 году

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Власти Москвы во втором полугодии 2020 года создадут в виде цифровой платформы "ситуационный центр" для контроля за стандартами конкуренции. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Необходимо на постоянной основе проводить мониторинги конкурентной среды и по тем отраслям экономики, которые сегодня показывают хорошие результаты. Для реализации этих мер город выступает с инициативой создания "ситуационного центра" внедрения стандарта развития конкуренции", - сказал вице-мэр.

В первом полугодии 2020 года будет вестись работа над программным обеспечением и интерфейсом проекта, а во втором - начнется тестирование сервиса.

Ранее ФАС России совместно с правительством Москвы определили перечень и методику подсчета 35 ключевых показателей развития конкуренции в рамках внедрения стандарта развития конкуренции.

По словам Ефимова, запуск цифровой платформы, отображающей в онлайн-режиме промежуточные результаты реализации стандарта, поможет выявлять отрасли, которые требуют дополнительных мер по снижению административных барьеров, улучшению условий для ведения бизнеса, а также внедрения универсальных электронных сервисов на основе обратной связи от пользователей.

Прежде всего в этом контроле нуждаются социально значимые рынки: образования, социальных услуг, благоустройства городской среды, транспортных услуг и промышленного производства.