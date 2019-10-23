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Роскачество обнаружило в образцах ромашкового чая плесень и микроорганизмы

В исследовании приняли участие 25 торговых марок ромашкового чая
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© triocean/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Роскачество завершило исследование ромашкового чая и обнаружило в четырех из 25 образцов плесень, а в двух образцах - микроорганизмы. Об этом говорится в сообщении организации.

В исследовании приняли участие 25 торговых марок ромашкового чая, из которых шесть лекарственных средств "ромашка аптечная", восемь биологически-активных добавок (БАД) и 11 чаев (два из них - детские). 20 торговых марок были произведены в России, остальные - в Чехии, Индии, Шри-Ланке, Азербайджане и ОАЭ (по одному бренду в каждой стране соответственно). Закупочная стоимость образцов составила от 40 до 288 руб. за упаковку. Вся продукция была исследована по 186 показателям качества и безопасности.

"Согласно результатам испытаний, безопасными оказались только товары 20 торговых марок из 25 исследованных. Так, у пяти торговых марок - четырех БАДов и одного чая - были выявлены несоответствия техрегламенту "О безопасности пищевой продукции" по содержанию плесеней", - говорится в сообщении.

Кроме того, в БАДах двух торговых марок, в одном из которых была также обнаружена плесень, были выявлены аэробные микроорганизмы в количестве, превышающем предельно допустимый уровень. В то же время, согласно результатам исследования, товары 4 из 25 торговых марок соответствуют как обязательным требованиям, так и опережающим требованиям Роскачества.

Помимо безопасности, эксперты также оценили состав ромашковых пакетиков, а именно, посмотрели, не содержится ли в них разного рода примесей. Исследования содержимого упаковок лекарственных средств, БАДов, и чаев проводились по внешним и микроскопическим признакам. По итогам испытаний, не в полной мере соответствуют требованиям лекарственные средства трех из шести торговых марок, в которых обнаружены фрагменты стеблей и листьев, т. е. значительное количество смеси не является цветками. Также фрагменты стеблей и листьев выявлены у пяти из восьми БАДов и семи из одиннадцати чаев.

Помимо этого, эксперты отметили типичный для таких миксов запах и вкус: запах как правило слабый, нехарактерный для ромашки, малоароматный или вовсе отсутствует, а вкус настоя - малонасыщенный. При этом почти у всех товаров смесь измельчена, при этом измельчена должным образом: не более 5% смеси составили крупные частицы, не проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм, а также очень мелкие частицы, проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 0,18 мм. Не измельченные цветы ромашки (цельное сырье) встретились только в чае одной торговой марки.

Другие итоги исследования

Проведенный в рамках исследованиям анализ на 145 распространенных пестицидов, в том числе хлорсодержащих, показал, что ни в лексредствах, ни в БАДах, ни в чаях из ромашки искомых пестицидов не обнаружено, даже в следовых количествах. Чтобы выяснить, действительно ли есть ли разница по содержанию полезных веществ в лексредстве, БАДе и чае, эксперты исследовали закупленные образцы продукции на содержание эфирных масел, флавоноидов и экстрактивных веществ.

Согласно законодательству, в сырье для лекарственных средств должно быть не менее 0,3% эфирных масел. Опережающими требованиями Роскачества данный показатель распространен и на сами лекарственные средства. Для БАДов опережающими требованиями Роскачества установлен уровень не менее 0,1%. В чае содержание эфирных масел не нормируется.

Среди лекарственных средств по этому показателю все в порядке только у двух торговых марок, показатель ниже нормы у товаров 4 торговых марок - от 0,05 до 0,1%, вместо 0,3%. Среди БАДов до своей нормы в 0,1% не дотягивают товары трех из восьми торговых марок. У прочих содержание эфирных масел варьирует от 0,1% до 0,35%. Как отметили в Роскачестве, среди 11 чаев у семи содержание эфирных масел очень низкое, буквально в сотых долях процента - от 0,02 до 0,09%

По данным экспертов, хотя в чаях содержание эфирных масел не нормируется, именно чай, а не лексредство и не БАД, стал лидером среди исследованных товаров по содержанию эфирных масел. Флавоноидов, в пересчете на рутин, в ромашке аптечной (в сырье) должно быть не менее 1,2%, согласно ФС. 2.5.0037.15. Данный минимум опережающими требованиями Роскачества установлен и для продукции из ромашки. Все лекарственные средства по уровню флавоноидов соответствуют необходимому минимуму, ниже этого уровня содержание флаваноидов в двух БАДах и трех чаях.

Как отметили в Роскачестве, содержание экстрактивных веществ, извлекаемых водой, должно быть не менее 18%. Это испытание абсолютно все товары выдержали на отлично, содержание экстрактивных веществ варьирует от 21% до 44%.

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