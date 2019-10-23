Первые семь российских компаний получили технологии Bayer в области селекции семян

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Центр технологического трансфера (ЦТТ) завершил процедуру отбора для передачи технологии Bayer в области селекции семян, выбрав семь компаний. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая в октябре 2018 года запустила ЦТТ совместно с Bayer и Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики".

"Всего поступило 13 заявок, в список конечных получателей, утвержденный наблюдательным советом ЦТТ, вошли семь компаний: трое претендентов получили гермоплазму по кукурузе, двое - по сое, одна компания - по пшенице и одна по масличному рапсу. Еще две компании, претендовавшие на гермоплазму по сое и пшенице, будут рассмотрены членами Наблюдательного совета после предоставления дополнительной информации по собственным программам селекции и имеющимся договоренностям с научными институтами", - отмечается в сообщении.

Планируется, что гермоплазму по кукурузе получат "Инновационно-производственная агрофирма "Отбор", "Научно-производственное объединение "Семеноводство Кубани" и "Агроплазма", по сое - "ИЦ Бирюч -новые технологии" и " Соевый комплекс", по пшенице - Агрофирма Павловская Нива", по масличному рапсу - селекционная компания "Астра". Все отобранные претенденты - частные селекционные компании, которые представляют самые разные регионы России от Дальнего Востока до средней полосы. Как отметили в ФАС, из-за активного интереса, проявленного потенциальными получателями технологий, Bayer принял решение пойти им навстречу и передать гермоплазмы кукурузы и сои не двум компаниям, как было утверждено ранее, а трем.

Как пояснили в ФАС, передача гермоплазмы в рамках первого направления техтрансфера Bayer произойдет в течение двух месяцев. Второе направление трансфера включает передачу молекулярных средств селекции таких культур, как кукуруза, соя, рапс, пшеница, томат, огурец и капуста с актуальными протоколами использования. Срок подачи заявок завершился 30 сентября, а процедура отбора займет еще полтора месяца.

"Всего будет передано порядка 70 чистых линий по четырем культурам - 20 линий кукурузы, 10 линий не ГМ-сои, 10 линий озимой мягкой пшеницы и 10 линий яровой мягкой пшеницы, 10 линий ярового масличного рапса и 10 линий озимого масличного рапса. Данный генетический материал предоставляется на основании лицензионного соглашения, он не является конечным селекционным достижением и должен применяться для создания новых сортов и гибридов. Конечные получатели имеют право ввести в коммерческий оборот выведенные сорта и гибриды под своим собственным брендом внутри и за пределами Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова менеджера ЦТТ Надежды Долматовой.

Она пояснила, что со свой стороны Центр технологического трансфера обеспечит юридическое сопровождение получателей при подписании лицензионного соглашения и будет оказывать им поддержку на этапах разработки и коммерциализации селекционных достижений. По словам научного руководителя ЦТТ, директора Институт права и развития "ВШЭ-Сколково" Андрея Иванова, с получателей не взимаются лицензионные платежи до вывода нового сорта или гибрида на рынок, а потом на 10 лет получателям дается существенный дисконт.

О передаче технологий

В октябре 2018 года ФАС, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" и компания Bayer запустили Центр технологического трансфера для передачи российским аграриям определенных технологий и знаний в области селекции семян и цифрового земледелия. Получатели лицензий на генетический материал и молекулярные средства селекции Bayer смогут использовать их с целью исследования, разработки, селекции, коммерциализации созданных в результате трансфера технологий гибридов и сортов под собственным брендом.

ФАС выдала согласие на сделку по поглощению немецкой компанией Bayer американского производителя гербицидов и генетически модифицированных семян Monsanto.

В сентябре 2016 года Bayer и Monsanto подписали соглашение о сделке стоимостью $66 млрд. ФАС готова была согласовать сделку при выполнении условий в сфере агротехнологий.