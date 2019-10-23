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Игорная зона в Крыму появится к 2022 году

По мнению главы республики Сергея Аксенова, санкции игроков не отпугнут

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Игорная зона на южном побережье Крыма появится к 2022 году, соглашения по ее созданию будут заключены до конца 2019 года, сообщил в интервью ТАСС глава республики Сергей Аксенов. По его мнению, санкции игроков не отпугнут.

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"Все решения [по игорной зоне] полностью оформлены, соглашения все будут заключены в этом году. Место уже определено на общественных слушаниях - это поселок Кацивели. В течение ноября должны все процедуры пройти, подготовка на объекте уже начата. Должны за два года все сделать", - сказал Аксенов.

Отвечая на вопрос, не отпугнут ли игроков санкции, введенные против полуострова, глава Крыма ответил: "Не думаю". По его словам, игорная зона будет ориентирована в первую очередь на приезжих, на богатых людей.

"В аэропорт Бельбек (военный аэропорт в Севастополе, где создается гражданский терминал - прим. ТАСС), условно говоря, прилетели, поехали на Южный берег Крыма. Инвесторы смогут сделать эту игорную зону на уровне мировых стандартов", - привел Аксенов пример возможной логистики прибытия игроков в казино.

Закон о создании игорной зоны на территории Республики Крым был подписан еще в 2014 году. По экспертным оценкам, бюджет региона сможет получать от нее до 25 млрд рублей в год. Как сообщала ранее заместитель председателя Совета Министров Крыма - министр финансов республики Ирина Кивико, власти региона направили в Минфин РФ пакет документов для создания игорной зоны. Территорию бывшего санатория "Фортуна" в соответствии с требованиями федерального законодательства вывели за границы Ялты.

Сейчас идет процедура передачи земельного участка, находящегося в собственности республики, инвестору.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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