Аксенов: Крым готов к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной, дело за Киевом

"Крым готов на 100%, у нас же пути не разобраны. Если будет воля нашего президента, а президент все, что на благо Крыма, поддержит, то, конечно, железнодорожное сообщение будет <...>. Мы за. Сейчас мяч на их [Украины] стороне. У них на каком-то отрезке разобраны рельсы, но я только со слов, из прессы знаю, я не был там. А у нас все в порядке", - сообщил он.

Сразу после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года авиационное сообщение между аэропортами Украины и Симферополем было прервано. 27 декабря того же года Совет национальной безопасности Украины (СНБО) ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. При этом тема возобновления пассажирского сообщения с Украиной постоянно поднимается, в том числе украинцами.