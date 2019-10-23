Аксенов: Крым готов к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной, дело за Киевом

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Инфраструктура Республики Крым готова на 100% к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной, сообщил в интервью ТАСС глава республики Сергей Аксенов.
"Крым готов на 100%, у нас же пути не разобраны. Если будет воля нашего президента, а президент все, что на благо Крыма, поддержит, то, конечно, железнодорожное сообщение будет <...>. Мы за. Сейчас мяч на их [Украины] стороне. У них на каком-то отрезке разобраны рельсы, но я только со слов, из прессы знаю, я не был там. А у нас все в порядке", - сообщил он.
Сразу после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года авиационное сообщение между аэропортами Украины и Симферополем было прервано. 27 декабря того же года Совет национальной безопасности Украины (СНБО) ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. При этом тема возобновления пассажирского сообщения с Украиной постоянно поднимается, в том числе украинцами.
По его словам, Крым готовится к запуску железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. "На некоторых участках обновляется существующая инфраструктура. Проведена замена стрелочных переводов, обеспечен необходимый уровень безопасности движения и комфорта пассажиров, обновлено 90% оборудования средств связи. Железная дорога получила новые локомотивы дальнего следования. Шесть основных железнодорожных вокзалов - Симферополь, Севастополь, Джанкой, Евпатория, Феодосия и Керчь - готовы в любое время принять прогнозируемое количество пассажиров. Проведены ремонты вокзального комплекса Владиславовка, вокзала в Бахчисарае. Продолжаются ремонтные работы на вокзалах Симферополя, Евпатории, Джанкоя", - рассказал он.
Аксенов отметил, что после запуска железнодорожного сообщения вырастет турпоток в Крым. "Согласно прогнозам, к 2025 году интенсивность движения превысит 50 пар поездов в сутки. Это позволит перевозить по 16 млн тонн грузов и более 15 млн пассажиров ежегодно. Соответственно, будет расти и турпоток", - добавил Аксенов.