В Крыму назначен единый подрядчик для строительства дорог

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Крупная компания, занимающаяся дорожным строительством, стала постоянным подрядчиком для этой сферы в Крыму. Об сообщил в интервью ТАСС глава региона Сергей Аксенов.

"Да, мы уже пошли по этому пути в сфере дорожного строительства", - сказал Аксенов, комментируя ранее высказанную руководством региона просьбу назначить единых поставщиков для Крыма, отмечалось, что это позволит минимизировать риски срыва работ.

Он уточнил, что в сферу дорожного строительства "заходит крупный игрок, у которого есть компетенция", эта компания будет выходить на объекты по государственному заданию. "Буду обращаться в правительство РФ с предложением определить единого исполнителя и в других сферах (например, благоустройство), потому что в Крыму отсутствуют качественные исполнители по целому ряду задач", - добавил Аксенов.

Основная часть строительных проектов в Крыму реализуется в рамках федеральной целевой программы по развитию полуострова, которая в прошлом году была исполнена в республике на 93%, или на 64,9 млрд рублей. При этом Аксенов отмечал, что сроки исполнения программы были в ряде случаев сорваны, несмотря на тщательный контроль, хотя таких фактов было меньше, чем в предыдущие годы. К нарушениям привели длительное проведение конкурсных процедур, некачественную разработку проектной документации, недобросовестность подрядчиков, а также судебные разбирательства, связанные с расторжением контрактов.

Из-за нарушений, допущенных при исполнении ФЦП, были возбуждены уголовные дела.