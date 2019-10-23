Зеленский хочет с 2020 года отменить госмонополию на производство спирта

КИЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предложил с 1 января 2020 года отменить государственную монополию на производство спирта. Проект соответствующего закона он внес на рассмотрение и утверждение Верховной раде, сообщила в среду пресс-служба офиса президента.

Цель законопроекта - с 1 января 2020 года отменить государственную монополию на производство спирта и способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции. Документом предусматривается предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности осуществлять деятельность по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии. При этом для оптовой торговли на территории Украины пищевым спиртом также нужна лицензия.

"Оптовую торговлю этиловым спиртом для медицинских и ветеринарных целей могут осуществлять учреждения здравоохранения и субъекты (организации) зооветеринарного снабжения независимо от формы собственности при наличии лицензии. Порядок ведения реестра указанных учреждений устанавливает кабмин", - говорится в документе.

Также документ вводит полную либерализацию экспорта спирта с Украины. Так, экспорт спирта этилового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового осуществляют субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство.

Как отметили в президентском офисе, в течение последних 10 лет производство легального пищевого спирта на Украине сократилось в четыре раза. В то же время доля теневого оборота выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году.