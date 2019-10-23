Товарооборот России со странами Африки удвоился за восемь лет

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Объем товарооборота России со странами Африки вырос более чем в два раза с 2010 года, составив $20,4 млрд по итогам прошлого года, при этом у него есть потенциал для дальнейшего развития, сообщил в интервью ТАСС в преддверии саммита Россия - Африка глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"В период 2010-2018 годов Россия показала наибольший пропорциональный рост товарооборота с Африкой - с $9,9 [млрд] до $20,4 млрд. А в 2014-2017 году Африка стала единственным регионом, который демонстрировал существенный рост российского экспорта. Потенциал практически бесконечен, надо стремиться наращивать объем", - сказал он.

При этом глава ТПП отметил, что объем российского товарооборота со странами африканского континента не сопоставим с показателями Китая или США. По данным на 2017 год, объем торговли Китая с Африкой к югу от Сахары составлял $165 млрд, США - $37 млрд, а России - $4 млрд.

"Я думаю, что саммит Россия - Африка - поворотный не только для африканцев, но и для нашего бизнеса. Это серьезный сигнал бизнесу, что политическая воля есть, готовы обеспечивать реализацию всех экономических планов. Я считаю, что это приглашение российского и африканского бизнеса к сотрудничеству", - отметил он.

Катырин напомнил, что Россию и африканские государства связывают традиционно дружественные, проверенные временем отношения. "Наша страна сыграла значимую роль в освобождении континента от колониализма. Мы оказывали помощь африканцам в защите независимости и суверенитета, в становлении государственности, формировании основ национальной экономики. Советскими, а затем российскими специалистами построены важные объекты инфраструктуры, гидроэлектростанции, дороги, промышленные предприятия. Тысячи африканцев получили качественное профессиональное образование в наших вузах. Это колоссальный задел, который надо использовать", - добавил собеседник агентства.

Он выразил уверенность, что мероприятия саммита Россия - Африка станут "мощным стимулом к развитию российско-африканского делового взаимодействия".

О саммите

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. Организатором мероприятия выступает фонд "Росконгресс", ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.