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"Ъ": USM Holdings, AliPay, РФПИ и партнеры планируют создать СП в сфере финансов

Частью совместного предприятия может стать входящий в USM банк "Раунд"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. USM Holdings Алишера Усманова, Mail.ru Group, AliPay, "Мегафон" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали рамочное соглашение о создании совместного предприятия в сфере финансов. Оно обеспечит обработку платежей электронных кошельков и сможет оказывать финансовые услуги для клиентов другого СП - AliExpress Russia, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в инвестиционных кругах.

Так, доля USM в СП составит 51,05%, AliPay - 30%, РФПИ - 7%, "Мегафона" - 6%, Mail.ru Group - 5,95%. Кроме того, частью совместного предприятия может стать в том числе входящий в USM банк "Раунд".

Новое СП создается как часть другого совместного предприятия - платежного сервиса, о планах которого стороны сообщали ранее. В соответствии с не обязывающим соглашением, компании решили объединить свои усилия в связи с созданием СП AliExpress Russia. Mail.ru Group внесет активы в виде сервисов "Деньги.Mail.ru" и VK Pay и станет крупнейшим акционером нового СП с 40% долей. Доли других участников сделки не раскрывались.

Как поясняет "Коммерсантъ", партнеры планируют, что новое СП будет обрабатывать транзакции платежного сервиса и оптимизировать работу внесенных в платежное СП сервисов "Деньги.Mail.ru" и VK Pay за счет экономии на комиссиях и упрощения операционного взаимодействия.

Об AliExpress Russia

РФПИ, Alibaba, "Мегафон" и Mail.ru 9 октября 2019 года закрыли сделку по созданию совместного предприятия AliExpress Россия для интеграции ключевых российских потребительских интернет- и e-commerce-платформ.

Председателем совета директоров совместного предприятия станет генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев. Стороны назначили двух генеральных содиректоров: главу AliExpress Россия Лю Вэя и первого заместителя генерального директора Mail.ru Group Дмитрия Сергеева.

Доля "Мегафона" в AliExpress Россия составит 24,3%, РФПИ - 12,9%, Mail.ru - 15%. Alibaba Group инвестирует 100 млн долларов и сделает частью СП бизнес AliExpress в России, который включает в себя текущую локальную и трансграничную деятельность международной платформы электронной коммерции AliExpress.

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