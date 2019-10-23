"Аэрофлот" почти на три недели приостановит полеты из Москвы в Якутск

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" после 26 октября приостановит полеты из Москвы в Якутск. Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе якутского аэропорта, полеты будут прекращены до 16 ноября.

"Авиакомпания "Аэрофлот" приняла решение о приостановке полетов в Якутск: 26 октября они выполнят рейс из Якутска в Москву, после чего приостановят полеты до 16 ноября", - сказали в пресс-службе, отметив, что не знают, с чем связано такое решение перевозчика.

При этом представитель авиаперевозчика сказала, что отмена рейсов не должна серьезно отразиться на пассажирах, так как рейсы между Москвой и Якутском, помимо "Аэрофлота", выполняют еще три авиакомпании. К тому же, как добавили в пресс-службе, сейчас наблюдается "низкий сезон".

Авиакомпания "Аэрофлот" ежедневно выполняет рейсы между Москвой и Якутском на самолете Boeing 737-800.