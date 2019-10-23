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ЦБ отозвал две лицензии у страховой компании "Востсибжасо"

У компании отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, кроме добровольного страхования жизни, а также на осуществление добровольного имущественного страхования

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Банк России приказом от 22 октября 2019 года отозвал две лицензии на осуществление страхования у компании "Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество" ("Востсибжасо"), говорится в сообщении регулятора.

В частности, отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также на осуществление добровольного имущественного страхования.

Как отмечается в сообщении, лицензии отозваны в связи с отказом компании "от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 20 сентября 2019 года)".

"Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество" по итогам 2018 года занимает 145-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. Центральный офис компании расположен в Иркутске, организация имеет представительства в крупных городах Иркутской области и Бурятии. Организация является членом Ассоциации транспортных страховщиков России и Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Уставной капитал составляет 135 млн рублей.

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