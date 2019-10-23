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Саммит Россия – Африка

"Вертолеты России" представили Ми-35П и "Ансат" на форуме "Россия - Африка"

Пресс-служба холдинга сообщила, что в африканских странах зарегистрировано более 900 вертолетов, произведенных на предприятиях "Вертолетов России"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) принимает участие в экономическом форуме "Россия - Африка", который проходит 23-24 октября 2019 года в Сочи. На экспозиции холдинга демонстрируются модернизированный ударный вертолет Ми-35П, многоцелевой "Ансат" в корпоративном исполнении, а также мобильный сервисный центр для ремонта вертолетов типа Ми-8/17. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

"В странах Африки зарегистрировано более 900 вертолетов, произведенных на предприятиях холдинга "Вертолеты России". Это практически каждый четвертый вертолет на континенте, а если говорить о военной технике, то доля наших машин достигает 40%. Безусловно, это создает огромный потенциал для сотрудничества по обслуживанию, модернизации и обновлению этого парка. В гражданской сфере мы предлагаем нашим партнерам многоцелевые вертолеты "Ансат" и Ми-171А2, в военной - модернизированный ударный вертолет Ми-35П. Это дальнейшее развитие зарекомендовавшего себя в Африке семейства Ми-24/35", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

В странах Африки эксплуатируются более 250 вертолетов типа Ми-24/35. Холдинг предлагает всем заинтересованным африканским партнерам модернизированный вертолет Ми-35П с новыми двигателями, обновленным прицельным и навигационным комплексом, а также с расширенным составом вооружения. Усовершенствованный Ми-35П производится на предприятии "Роствертол" холдинга "Вертолеты России". Он может использоваться в боевом варианте для уничтожения танков и бронетехники, в десантном - для перевозки восьми военнослужащих, а также в санитарной и транспортной модификациях. Значительно улучшена управляемость вертолета, оптимизирован состав его вооружения. Ми-35П может применяться в условиях высокогорья, в жарком и влажном климате, днем и ночью.

Более половины вертолетов советского и российского производства в Африке - это машины всемирно известного семейства Ми-8/17 различных модификаций. Для упрощения обслуживания данного парка холдинг предлагает мобильные сервисные центры контейнерного типа. Они предназначены для выполнения капитального ремонта вертолетов типа Ми-8/17 и их модификаций в условиях авиационных баз заказчиков. Их можно развернуть в любом месте даже без электрической сети - они оснащены собственным дизель-генератором. Такой мобильный сервисный центр также представлен на экспозиции форума Россия - Африка в Сочи.

Из гражданской линейки "Вертолетов России" на форуме представлен легкий многоцелевой "Ансат" в корпоративном исполнении с салоном повышенной комфортности.

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
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