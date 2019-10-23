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Совфед ратифицировал протокол о выплате пенсий жителям Болгарии за стаж в РФ и РСФСР

Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев назвал этот документ правильным и заслуживающим одобрения

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации протокола с изменениями в договор между РФ и Болгарией о социальном обеспечении, по которому российские пенсии жителям этой страны будут выплачиваться только за период их работы в России или в РСФСР.

Договор о социальном обеспечении между двумя странами был заключен в феврале 2009 года. При этом протокол, подписанный в Софии 4 марта 2019 года, призван учесть произошедшие с тех пор изменения в пенсионном законодательстве обоих государств.

Нормы, касающиеся вопросов определения права на пенсию и исчисления размера пенсии, излагаются в новой редакции. Документ предусматривает, что российская пенсия выплачивается исходя из суммы страхового стажа, "когда величина индивидуального пенсионного коэффициента определяется за периоды стажа, приобретенного на территории Российской Федерации, а также на территории бывшей РСФСР". В настоящее время этот механизм не предусмотрен.

В то же время при определении права на российскую пенсию будут учитываться только периоды работы на территории Российской Федерации и РСФСР, периоды работы в бывших союзных республиках или в странах дальнего зарубежья браться в расчет не будут. На сегодняшний день это требование в российско-болгарском договоре не конкретизировано. Протоколом устанавливается положение, согласно которому пенсия выплачивается той страной, где проживает гражданин, при условии неполучения выплаты по законодательству второй страны.

Как пояснил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, в случае одобрения закона более чем 1,3 тыс. человек получат право на пенсию, которого у них сейчас нет. По его словам, расходы на эти цели на 2019 год составляют 38,2 млн рублей, к 2024 году возрастут до 39,5 млн рублей.

Перед рассмотрением закона глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал этот документ правильным и заслуживающим одобрения.

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