Совфед ратифицировал протоколы о поставках нефтепродуктов из РФ в Таджикистан и Киргизию

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил законы о ратификации протоколов с поправками в межправительственные соглашения РФ с Таджикистаном и Киргизией о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в эти страны.

Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов из России в Таджикистан от 6 февраля 2013 года определяет условия беспошлинной поставки нефтепродуктов из РФ в эту республику для внутреннего потребления. Протокол, подписанный в Москве 17 апреля 2019 года, предусматривает возможность уточнения утвержденных индикативных балансов при условии учета обоснованного изменения внутреннего потребления нефтепродуктов на территории Таджикистана. Документ также обязывает Таджикистан представлять российской стороне предложения по формированию индикативных балансов на следующий календарный год и информацию о выполнении индикативных балансов за девять месяцев и об их ожидаемом выполнении за текущий календарный год.

Оговаривается, что декларирование нефтепродуктов, вывозимых с территории РФ в Таджикистан, осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, за исключением случая вывоза нефтепродуктов, поставляемых смешанными видами транспорта с использованием трубопроводного транспорта в соответствии с индикативными балансами.

Для освобождения от уплаты вывозных таможенных пошлин учет нефтепродуктов осуществляется таможенными органами РФ в отношении объема нефтепродуктов, не превышающего в совокупности с накопленным объемом нефтепродуктов, задекларированных без уплаты вывозных таможенных пошлин. Протоколом предусматриваются сроки подачи временной и полной таможенных деклараций, а также отзыва временной таможенной декларации, поставка по которой не производилась в заявленный месяц, последствия по уплате вывозных таможенных пошлин при подаче полной таможенной декларации на нефтепродукты по истечении отмеченных в протоколе сроков.

Соглашение с Киргизией

Одновременно Совфед одобрил закон о ратификации протокола к аналогичному соглашению с Киргизией о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов от 6 июня 2016 года. Протокол, подписанный в Бишкеке 28 марта 2019 года, также предусматривает возможность уточнения индикативных балансов и протокола по битуму нефтяному по объемам при условии учета обоснованного изменения внутреннего потребления товаров на территории Киргизии. Он обязывает Киргизию представлять РФ предложения по формированию индикативных балансов и протокола на следующий календарный год и информацию о выполнении индикативных балансов и протокола за 9 месяцев и об их ожидаемом выполнении за текущий календарный год.

Кроме того, протокол содержит положение о том, что временное периодическое таможенное декларирование применяется в 2019-2024 годах при вывозе из РФ в Киргизию нефтепродуктов трубопроводным транспортом в соответствии с индикативными балансами на этот период времени.