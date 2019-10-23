Премьеры стран ШОС планируют подписать программу сотрудничества в ж/д перевозках

ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. Главы правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе встречи в Ташкенте 1-2 ноября планируют утвердить Концепцию взаимодействия железнодорожных администраций государств-членов ШОС в сфере железнодорожного транспорта. Об этом в среду на специальном брифинге в Пекине заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

"Другим немаловажным документом заседания является утверждаемая Концепция взаимодействия железнодорожных администраций государств-членов ШОС в сфере железнодорожного транспорта. Документ направлен на более полное раскрытие огромного транспортного потенциала региона и продвижение совместных проектов в сфере железнодорожного транспорта между странами ШОС", - указал он.

Как отметил генеральный секретарь, в последние годы наблюдается тенденция последовательного роста железнодорожных перевозок из Китая в Казахстан, Россию и далее в Европу, страны Центральной Азии и Персидского залива. По словам Норова, это объясняется тем, что кратчайшие транспортные маршруты из Китая в Европу и на Ближний Восток ведут через Россию и Центральную Азию.

"По сравнению с 2010 годом нынешние контейнерные перевозки из Китая в Европу увеличились более чем в 40 раз. В тоже время ежегодно по направлениям Китай, Юго-Восточная Азия и Европа следует более 23 млн контейнеров. Однако только 1% из них перевозится по железнодорожным линиям, остальные 99% - по морским путям. Это демонстрирует, насколько большой потенциал имеется в развитии железнодорожных перевозок между странами ШОС", - резюмировал Норов.