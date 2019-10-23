Первый "зеленый" танкер назовут "Владимиром Мономахом"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Первый гигантский танкер типа "Афрамакс" в ближайшее время будет спущен на воду на судоверфи "Звезда", работы по его строительству находятся в завершающей стадии, сообщили ТАСС в пресс-службе "Роснефти". Танкер будет носить имя "Владимир Мономах".

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"Такой тип танкера называют "зеленым", он может работать на сжиженном природном газе, что минимизирует вред окружающей среде. В портфеле "Звезды" уже 12 заказов на такие суда", - отметили в пресс-службе.

Судно спроектировано с соблюдением экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе - сжиженном природном газе. Длина будущего танкера - 250 метров, ширина - 44 метра, дедвейт - 114 тыс. тонн. На судне предусмотрена площадка для вертолета.

"Зеленые" "Афрамаксы" предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания.

Головное судно из серии танкеров класса "Афрамакс" было заложено на стапеле "Звезды" в сентябре прошлого года в присутствии президента России Владимира Путина.

Серия танкеров "Афрамакс" включает 12 судов; изготовление и сборка секций первых двух судов сейчас ведется в цехах и на стапеле предприятия. Сдача первого танкера запланирована на будущий год.