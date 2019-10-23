Счетная палата поддерживает идею более амбиционного плана приватизации

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Счетная палата поддерживает идею правительства РФ о подготовке более амбициозного плана приватизации на 2020-2022 годы. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы в рамках обсуждения трехлетнего бюджета.

"На прошлой неделе Антон Германович [Силуанов, первый вице-премьер РФ, министр финансов] вернулся к вопросу о более амбициозном плане приватизации. Мы приветствуем это заявление, но это следовало делать до бюджета, эти доходы должны войти в параметры бюджета", - отметил Кудрин.

Ранее Силуанов сообщил, что правительству необходимо еще раз составить список госактивов, в которых РФ не обязательно оставаться. Он подчеркнул, что более амбициозный план нужен не для наполнения бюджета, а для снижения доли государства в экономике России.